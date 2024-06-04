منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة عمر كمال استعدادًا لبوركينا في تصفيات كأس العالم

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

انضم عمر كمال لمعسكر المنتخب و شارك في جزء من تدريبات الفريق .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و الاستاذ عامر حسين و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة .

علام والدرندلى يشهدان تدريبات المنتخب الأوليمبي

وشهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه المهندس خالد الدرندلى تدريبات المنتخب الأوليمبي اليوم باستاد الدفاع الجوى فى معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو الجاري ضمن برنامج إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص جمال علام قبل انطلاق المران على الحديث مع البرازيلى ميكالى المدير الفني واطمأن منه على استعدادات المنتخب وبرنامجه للأولمبياد خلال الفترة الوجيزة القادمة مشددا على دعمه الكامل هو وكل أفراد مجلس الإدارة المنتخب من أجل تحقيق حلم وطموح الجمهور المصري فى هذه البطولة الكبري .

وأدى المنتخب تدريبات قوية اليوم واختتمها بتقسيمة بين اللاعبين شهدت تألق الجميع فى تنفيذ تعليمات ميكالى الفنية .