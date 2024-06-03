جلسة بين الخطيب وكولر.. والسويسري يجدد طلب التعاقد مع كوناتيه

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة سوف تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قبل سفر بيبو إلى فرنسا في رحلة علاجية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة ستشهد تجديد السويسري مارسيل كولر المدير، طلبه بالتعاقد مع البوركينابي محمد كوناتيه لاعب جروزني الروسي السابق، في الموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "كوناتيه كان هدف كولر منذ فترة، وأصبح الآن بدون نادٍ عقب نهاية عقده، ولكن ما يعطل الأمور حتى الآن هو انتظار وكيله عرضًا أوروبيًا".