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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جلسة بين الخطيب وكولر.. والسويسري يجدد طلب التعاقد مع كوناتيه

كولر والخطيب
كولر والخطيب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة سوف تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسويسري  مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قبل سفر بيبو إلى فرنسا في رحلة علاجية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة ستشهد تجديد السويسري مارسيل كولر المدير، طلبه بالتعاقد مع البوركينابي محمد كوناتيه لاعب جروزني الروسي السابق، في الموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "كوناتيه كان هدف كولر منذ فترة، وأصبح الآن بدون نادٍ عقب نهاية عقده، ولكن ما يعطل الأمور حتى الآن هو انتظار وكيله عرضًا أوروبيًا".

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