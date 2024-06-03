الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: مصر تتقدم بملف لاستضافة السوبر الأفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإتحاد المصري لكرة القدم؛ تقدمت للإتحاد الإفريقي؛ بملف لاستضافة السوبر الأفريقي لكرة القدم بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.
وذكر محمد الشاذلي أن ملف الاستضافة التي تقدمت به مصر لم يُحدد الملعب المستضيف للمباراة حتي الآن، وذلك إلا بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث أنها من صميم اختصاصه.


 

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