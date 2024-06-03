الشباب والرياضة: مصر تتقدم بملف لاستضافة السوبر الأفريقي

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإتحاد المصري لكرة القدم؛ تقدمت للإتحاد الإفريقي؛ بملف لاستضافة السوبر الأفريقي لكرة القدم بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر محمد الشاذلي أن ملف الاستضافة التي تقدمت به مصر لم يُحدد الملعب المستضيف للمباراة حتي الآن، وذلك إلا بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث أنها من صميم اختصاصه.





