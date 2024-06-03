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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم بجباليا

غزة
غزة

أكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الإثنين، مقتل 4 من المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وقال دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، إن المحتجزين الأربعة قتلوا قبل أشهر وكانوا معا في مكان واحد بخان يونس بقطاع غزة.

وأضاف هاغاري: سنواصل الجهود الاستخباراتية والعسكرية للوصول إلى المحتجزين.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأربعة محتجزين هم حاييم بيري، ويورام ميتزجر، 80 عامًا، وأميرام كوبر، 84 عامًا، وجميعهم من نير أوز، ونداف بوبلويل، 51 عامًا، من نيريم.

 

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