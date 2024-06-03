ختام ناجح لمهرجان الناشئين الأول للبادل تنس

اختتم الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري، مهرجان الناشئين الأول وهو أحد الملفات الهامة من مشروع الألف ناشئ والذي يتبناه اتحاد اللعبة بالتعاون مع مسؤولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وأقيم المهرجان على ملاعب "H Padel" والمجاورة لاستاد القاهرة الدولي بحضور عدد كبير من نجوم المنتخب الوطني ويأتي على رأسهم يوسف حسام والذي دخل قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم.

ويعد هذا المهرجان أولى الخطوات لتحديد قدرات الناشئين وتطوير مستواياتهم بشكل مستمر سعيًا للإرتقاء بمنظومة الناشئين ككل والتي ستصب في صالح اللعبة والمنتخب الوطني.

وأكد المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، أن هذه الخطوة ستتم بشكل دوري كل 3 أشهر "ربع سنوي" حتى يستطيع اللاعبين الإرتقاء من مرحلة إلى أخرى.

وأضاف أن سعيد بحجم المشاركة الكبيرة في هذه النسخة من البرنامج وهو ما يؤكد أن اللعبة تنتشر بشكل كبير بين ربوع مصر وعلى كافة مستوايتها الإجتماعية.