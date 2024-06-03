وزير الشباب يكرم أبطال فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بالعين الذهبية في مهرجان كان السينمائي

أشرف صبحي: سعادة كبيرة اليوم وأنا اري مبادرة شبابية تنطلق من مركز شباب الي العالمية



استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بالجائزة الاولي بمسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان من اخراج ندي رياض وايمن الأمير وإنتاج شركة فالوكة.



تتمثل قصة مبادرة "بانورما برشا" في قصة شبابية ملهمة، من خلال برنامج "إيدك معانا" لدعم المبادرات الشبابية بالوزارة، حيث قامت الوزارة بدعم فريق البرشا ومبادرته "بانوراما برشا"، والتي قدمت من خلال فعاليتها عروضًا تسلط الضوء على قضايا الطفولة والمرأة بطريقة مبتكرة وفنية راقية حيث دعم الفريق بقيادة الفنانة الشابة يوستينا سمير وفريق عملها بتنفيذ ورش العمل المسرحي التي استهدفت مراكز الشباب (البرشا – ملوي – البياضية) تم خلالهم تدريب عدد 6 فرق مسرحية.



قال أشرف صبحي: سعادة كبيرة اليوم وأنا اري مبادرة شبابية تنطلق من مركز شباب الي العالمية في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تشجيع الشباب على التفوق والإبداع، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات، تأتي مبادرة "البرشا" كمثال حي على كيفية تحقيق الشباب للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.



واضاف إن هذه المبادرة تبرز كدليل قاطع على ما يمكن تحقيقه عندما تلتقي طموحات الشباب بدعم الدولة، حيث تثبت أن الدولة يمكن أن تكون شريكًا فعّالًا في تحقيق أهدافهم. نؤمن أن الشباب هم عماد المستقبل، ولذلك نحرص على تهيئة الظروف التي تمكنهم من الإبداع والابتكار، وتحقيق النجاح في كافة المجالات، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم في مجتمعنا"..



تميز فيلم "رفعت راسي للسما" والذي يدور حول قيام مجموعة من الفتيات تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما كبيرة، وكان الفيلم قد لقي استقبالاً حافلاً في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، إذ كتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية منها لوموند وفرايتي وسكرين دايلي.



ومن جانبهم قامت الفتيات ابطال العمل من أعضاء المبادرة بتوجيه الشكر للسيد الوزير ووزارة الشباب والرياضة علي سابق الدعم والرعاية الذي قدم للمبادرة منذ عام 2019، والذي استطاعوا من خلال هذا الدعم نشر الفكرة في القرى المحيطة بالبرشا، وتطلعهم علي دعم الوزارة للمبادرة لتنفيذها في كافة مراكز الشباب في المنيا، وقد اصدر السيد الوزير توجيهاته للعمل فوراً علي هذا الشأن.

وحصل فيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير علي جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.



تضمنت فعاليات " بانوراما البرشا" والتي دعمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال برنامج دعم المبادرات الشبابية ورش العمل المسرحي والعديد من الأنشطة والتدريبات التفاعلية، التي هدفت إلى تطوير مهارات الشباب في مجال المسرح وتعزيز قدراتهم التعبيرية والفنية. كما تضمنت الورش فعاليات تفاعلية تسهم في بناء الروح الفريق وتعزيز التواصل الاجتماعي بين المشاركين واستمرت لعدة أشهر بقرية البرشا بمحافظة المنيا ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية وتشجيع الإبداع الفني في المناطق الريفية، وخاصة في قرية برشا بمحافظة المنيا التي تشهد نشاطًا فنيًا ملحوظًا منذ إطلاق مبادرة "بانوراما برشا".