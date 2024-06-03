 Caisec’24.. أسامة كمال: الأمن الإلكتروني من الأولويات على أجندة الدول والشركات

تقدم أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكيشنز بالشكر لوزارة الدفاع المصرية التي راعت مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن الأمن الإلكتروني أصبح من الأولويات الرئيسة على أجندات الدول والشركات، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بمرحلة نهوض تقني هائل على مستوى التحول الرقمي وما يستلزمه من مشروعات عملاقة لمراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وقد فرضت كل هذه التحولات ضرورة التوسع في جمع كافة الأطراف الفاعلة لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمر ومعرض ″Caisec’24.

جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future ويستمر حتى غد الثلاثاء وتنظمه كل من شركة ميركوري كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

شارك في الجلسة الرئيسة السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وشارك بالحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من القيادات الحكومية المصرية والعربية وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة سيادية وحكومية مصرية وعربية، والعديد من الوزارات والكيانات والشركات العالمية والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.