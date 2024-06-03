رعاية ماسية من ICT Misr وIoT Misr لمؤتمر caisec للأمن السيبراني

أعلنت شركة "ICT Misr" للنظم المتكاملة، وشركة "IoT Misr" المتخصصة في مجالات إنترنت الأشياء والمدن الذكية، عن مشاركتهما في المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني "caisec" رعاة ماسيين للعام الثاني على التوالي.

ويُعقد مؤتمر ومعرض "caisec" على مدار يومي 3 و4 يونيو 2024، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والمنظمات والشركات العربية والدولية.

ونجحت شركة "ICT Misr" كواحدة من أسرع الشركات نمواً في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وأمن المعلومات، أن تقدم رؤية مختلفة للسوق المصري والعربي إلى جانب تقديمها مفهوماً جديداً من القيم المضافة لقطاع أمن المعلومات من اليوم الأول لمشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات caisec .

وقد تفوقّت "ICT Misr" في جوانب متعددة لحماية البيانات وأمن المعلومات مثل حماية استضافة ومعالجة البيانات وحماية المتعاملين مع البيانات والدفاع عن التهديدات الموسعة، وحماية الهوية الرقمية والمعلومات الموسعة بأفضل التكاليف الممكنة.

وأعرب محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، عن المشاركة والرعاية الماسية الثانية لمؤتمر ومعرض "caisec"، كاشفاً عن اعتزام الشركة خلال caisec '24، استعراض مجموعة كبيرة من الحلول المناسبة لجميع مستويات أعمال الشركات والمؤسسات والشركات، وطرح أفكار جديدة لأول مرة من خلال تفاعل خبراء وكوادر ICT Misr في جميع جلسات وندوات مؤتمر ومعرض caisec '24.

وأما شركة "IoT Misr" وباعتبارها إحدى الشركات المصرية الواعدة في مجال إنترنت الأشياء وتكنولوجيا خطوط الإنتاج، فقد حرصت على الوصول لأعلى معايير الأمن السيبراني لحماية المصانع وخطوط الإنتاج الرقمية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والغاز والكهرباء والمياه وحقول البترول وجميع القطاعات الأخرى بما فيها المدن الذكية بالتعاون مع نخبة من شركاء الأمن السيبراني على مستوى العالم.

واستطاعت "IoT Misr" من خلال تواجدها الأول في مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني caisec أن تستعرض أفكاراً ورؤى أكثر ديناميكية بما يتماشى مع متطلبات أسواق المنطقة العربية واحتياجاتها، ونجحت في تعزيز مستوى الشراكات الدولية التي من خلالها استطاعت اقتناص مجموعة من الأعمال المهمة جداً بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في مصر وليبيا.

قال عمرو نور رئيس مجلس إدارة IoT Misr، إن الشركة حرصت على التواجد فيcaisec '24 للعام الثاني على التوالي، لأن عمليات تأمين تكنولوجيا الإنتاج والآلات والمعدات تحمل مفاجآت كثيرة لابد من مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر كي يتمكن السوق المصري والعربي من حماية حقيقية فعّالة لمواجهة كل ما يثار من تكهنات ومخاطر تهدد معظم المؤسسات الإنتاجية حول العالم.

وينطلق المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني "caisec”24"، بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، و البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع أمان تطبيق الويب المفتوح (OWASP)، وشركة MSECB المتخصصة في اعتماد أنظمة الإدارة ومنح شهادات الجودة (الأيزو)، وتحالف أمن الحوسبة السحابية CSA (فرع مصر)، ومنظمة أمن المعلومات ISSA (فرع مصر).

وينطلق Caisec’24 بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً و40 شركة عارضة، و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية، حيث يطرحون رؤاهم وخبراتهم العملية من خلال حلقات نقاش ثرية وورش عمل احترافية وعروض تقديمية أكثر عمقاً وأسهل استيعاباً.

وتكشف قائمة المشاركين في Caisec’24 عن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها في أوساط ودوائر صنع القرار الحكومية والاستثمارية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشارك وزارة الدفاع المصرية مع 14 من الإدارات والهيئات والأكاديميات والكليات التابعة لها، بما في ذلك هيئة البحوث العسكرية وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الإشارة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما تشارك هيئات مدنية مصرية ذات ثقل كبير على مستوى العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي، بما في ذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس والبورصة المصرية، ووكالة الفضاء المصرية، ووزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، إلى جانب أعضاء مجلس النواب من ذوي الصِلة.

ويستضيف Caisec’24 نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لدول المنطقة، بما فيهم ممثلين عن وزارة الآثار السعودية، ووزارتي الداخلية والبترول من المملكة البحرينية، ووزارة البترول الكويتية، والبنك المركزي العماني.

وقد حرصت مجموعة رائدة من المؤسسات والكيانات الدولية على المشاركة الفعّالة في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24، ومن بين أبرز هذه الجهات والمؤسسات العالمية، تشارك كل من الشبكات الدولية المنظمة لقطاعات الأمن التكنولوجي في العالم بما في ذلك فروع منظمتي ISACA و ACFE.