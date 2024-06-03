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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا ترفع درجة الإستعداد لموسم السيدة العذراء بجبل الطير

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الإستعداد لإستقبال موسم السيدة العذراء  ، بداية من الخميس المقبل 6 يونيو، وإلغاء كافة الإجازات والراحات للقائمين على الإحتفالية بمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، لضمان المتابعة المستمرة وتوفير جميع الخدمات للزوار والمواطنين.

وشدد المحافظ، على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين ، بما في ذلك تكثيف التواجد الأمني ، وتفعيل خطط الحماية المدنية ، وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية، موجهًا بإجراء مراجعة شاملة لوسائل الآمان ، في المعديات النهرية وضمان صلاحيتها الفنية ، وتكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة على الطرق المؤدية للاحتفال.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتوفير كميات كافية من الخبز يومياً ، وإقامة معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، مع تكثيف الرقابة على الأسعار وصلاحية المواد الغذائية ، كما وجه وكيل وزارة الصحة ، بإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات ، وتجهيز أطقم طبية متكاملة في منطقة الإحتفال، وتوزيع سيارات الإسعاف على الطرق المؤدية للمنطقة.

ووجه المحافظ ، بتشكيل غرف عمليات فرعية في كافة الجهات المعنية ، يتم ربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، للإبلاغ عن أي أحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وفي ذات السياق ، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أعمال النظافة والتطوير وتجميل الطرق المؤدية لدير السيدة العذراء ، بما في ذلك مدخل الدير وطريق ساحة انتظار السيارات ، ضمن الإستعدادات لاستقبال الزوار ، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

الجريدة الورقية