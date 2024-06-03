المنيا ترفع درجة الإستعداد لموسم السيدة العذراء بجبل الطير

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الإستعداد لإستقبال موسم السيدة العذراء ، بداية من الخميس المقبل 6 يونيو، وإلغاء كافة الإجازات والراحات للقائمين على الإحتفالية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، لضمان المتابعة المستمرة وتوفير جميع الخدمات للزوار والمواطنين.

وشدد المحافظ، على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين ، بما في ذلك تكثيف التواجد الأمني ، وتفعيل خطط الحماية المدنية ، وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية، موجهًا بإجراء مراجعة شاملة لوسائل الآمان ، في المعديات النهرية وضمان صلاحيتها الفنية ، وتكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة على الطرق المؤدية للاحتفال.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتوفير كميات كافية من الخبز يومياً ، وإقامة معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، مع تكثيف الرقابة على الأسعار وصلاحية المواد الغذائية ، كما وجه وكيل وزارة الصحة ، بإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات ، وتجهيز أطقم طبية متكاملة في منطقة الإحتفال، وتوزيع سيارات الإسعاف على الطرق المؤدية للمنطقة.

ووجه المحافظ ، بتشكيل غرف عمليات فرعية في كافة الجهات المعنية ، يتم ربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، للإبلاغ عن أي أحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وفي ذات السياق ، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أعمال النظافة والتطوير وتجميل الطرق المؤدية لدير السيدة العذراء ، بما في ذلك مدخل الدير وطريق ساحة انتظار السيارات ، ضمن الإستعدادات لاستقبال الزوار ، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.