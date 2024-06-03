بايوبيزنس تطلق أول جهاز مصري لعلاج الصفراء للأطفال المبتسرين

كشفت شركة بايوبيزنس الشركة المصرية الناشئة في مجال تكنولوجيا صناعة الأجهزة الطبية عن البدء في تدشين أول خط إنتاج مصري لأجهزة الأطفال المبتسرين تحت أسم CALIDA بتكنولوجيا وماكينات مصرية بنسبة 100%.

أكد المهندس مصطفى الوكيل رئيس مجلس إدارة شركة بايوبيزنس، أن خط الإنتاج الجديد بمصنع الشركة بالمنطقة الصناعية في أبورواش بمدينة 6 أكتوبر، يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية في مجال الأجهزة الطبية.

قال الوكيل، إن الخط بدأ في إنتاج جهاز معالجة الصفراء (بايولاكسي) وهو 2 موديل الـ Basic و Advanced وهو يساعد في تقليل زمن العلاج الضوئي، موضحاً أنه أول منتج على خط الإنتاج الجديد بتصميمات مصرية وعلى يد مصممين ومبرمجين مصريين من أعلى الكفاءات الموجودة في السوق المصري والعالمي.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة بايوبيزنس، أنه تم إطلاق الجهاز رسمياً خلال معرض AFRICA HEALTH ExCON الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة إسترتيجية للعامين المقبلين تتضمن إنتاج 3 أجهزة للأطفال المبتسرين، وهي حضانة أطفال متطورة من الفئة (A) لأن ما ينتج في مصر حالياً هي من الدرجة الثالثة (C)، هذا بجانب جهاز التدفئة للأطفال المبتسرين وجهاز تنفس صناعي متخصص للأطفال المبتسرين يتضمن عدد من براءات الإختراع والعديد من التكنولوجيات المتقدمة التي ستتواجد لأول مرة في السوق المصري والعربي والأفريقي.

ولفت الوكيل، إلى أن شركته تهدف إلى دعم تعميق التصنيع المحلي و توطين هذه الصناعه في مصر مما سيؤدي الى توفير مبالغ كبيرة جدا تصرف على استيراد هذه المنتجات من الخارج حيث ستكون المنتجات بديلة للمنتج الاجنبي و بنفس الكفاءة.

وكشف الوكيل عن أنه سيتم خلال المعرض أيضا الكشف عن أول نموذج مصري لسماعة لضعاف السمع (هيرينج إيد) وهي سماعة تتضمن Digital Signal Processor يقوم بمعالجة الصوت بكفاءة وتحتوي على تقنية البلوتوث وسعرها اقتصادي ومناسب لكل الفئات وهي بنصف ثمن السماعات المستوردة وقد تم تطويرها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والجمعية المصرية للهندسة الطبية.

وأضاف الوكيل أن الأجهزة الطبية للأطفال المبتسرين التي سيتم إنتاجها في مصر أقل في التكلفة بنسبة 50% عن الأجهزة المستوردة وعلى نفس الكفاءة والتكنولوجيا.

وأشار الوكيل، إلى أن شركة بايوبيزنس تنفق 30% من إيراداتها السنوية على البحث والتطوير، من أجل تطوير الصناعة الطبية في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير هذا النوع من الأجهزة الطبية.

وكانت شركة بايوبيزنس قد تعاونت خلال أزمة فيروس كورونا مع أكاديمية البحث العلمي الهيئة العربية للتصنيع في إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري ساهم في سد العجز في أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات المصرية خلال الجائحة.