مجرمو الإنترنت يستخدمون Dropbox لاستهداف موظفي القطاع المالي

اكتشفت كاسبرسكي مخطط تصيد احتيالي يستهدف الموظفين الذين يتعاملون مع الوثائق المالية، حيث يبدأ المخطط عندما يتلقى الضحايا رسالة بريد إلكتروني من العنوان المشروع لمؤسسة تدقيق حسابات.

يهدف هذا التفاعل الأولي إلى جعل المتلقي أقل ريبة، أي أنه أشبه بخطوة تحضيرية للانتقال بسلاسة نحو النشاط الاحتيالي الرئيسي. ويلي ذلك إشعار من خدمة Dropbox، متضمنًا روابط خبيثة إلى ملفات أرشيف رفع مجرمو الإنترنت عليه ملفات تصيد احتيالي مصممة لسرقة بيانات الاعتماد إليها.

تتضمن الخطوة الأولى تلقي الضحايا لرسائل بريد إلكتروني يزعم أنها من شركة تدقيق مشروعة، ويتم إرسال هذه الرسائل من عنوان أصلي، على الأرجح أن المهاجمين قد سرقوه. حيث يستخدمون أساليب الهندسة الاجتماعية لتقليل حذر الضحايا وإعدادهم لتلقي ملف أرشيف عبر Dropbox.

أوضح رومان ديدينوك، خبير أمني في كاسبرسكي بالقول: «يظهر البريد الإلكتروني مشروعاً من منظور بشري ومن منظور برامج الحماية كذلك. ويحتوي على قصة مبطنة معقولة ظاهرياً، ومفادها أن شركة تدقيق رسمية بحوزتها معلومات للمتلقي، كما يتضمن إخلاء مسؤولية متعلقاً بمشاركة المعلومات السرية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي البريد الإلكتروني على روابط أو مرفقات، ويصدر عن عنوان شركة يمكن البحث عنه بسهولة، ما يجعل اكتشافه من فلتر البريد الوهمي شبه مستحيل.»

السمة المشبوهة الوحيدة في هذا البريد الإلكتروني هي أن المرسل يستخدم خدمة «Dropbox Application Secured Upload»، وهي خدمة غير موجودة. لكن وبالنظر إلى أن الملفات المرفوعة إلى Dropbox يمكن أن تكون محمية بكلمة مرور، لا يمكن فعل شيء آخر.

عقب هذا البريد الإلكتروني، يرسل الجناة إلى ضحاياهم إشعاراً رسمياً من Dropbox. فإذا كان المتلقي مستعداً بالفعل للاستجابة بتأثير الرسالة الأولية، فهناك احتمالية أكبر بأنه سيتبع الرابط ليراجع المستند.

يؤدي النقر على الرابط إلى إظهار مستند مشوش مع نافذة مصادقة تعلوه. يعمل المستند بمثابة زر كبير، مع كون كامل سطحه الظاهري رابطاً خبيثاً. عند النقر، سيرى المستخدم نموذجاً يطلب تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بالشركة، وتلك هي بيانات الاعتماد التي يسعى مجرمو الإنترنت إلى سرقتها باستخدام هذا المخطط متعدد الخطوات.

تعتبر هذه هجمات موجهة، وقد رصدتها كاسبرسكي في حالات معزولة. وقد تم توصيف المخطط بالتفصيل في منشور مدونة كاسبرسكي اليومية. لضمان الأمان، ينصح بتحذير الموظفين والتشديد على الحيطة. إليك بعض النصائح:

قدم لموظفيك التدريب الأساسي على أسس النظافة السيبرانية. كذلك، قم بإجراء هجوم تصيد احتيالي وهمي للتأكد من معرفتهم في كيفية تمييز رسائل بريد التصيد الاحتيالي الإلكترونية.

بشكل عام، يتوجب أن يتذكر جميع موظفي الشركة ألا يدخلوا كلمة مرور العمل الخاصة بهم على أي مواقع سوى تلك التابعة لمؤسستهم حصراً. إذ ليس بإمكان Dropbox ولا المدققين الخارجيين أن يعرفوا كلمة مرور العمل خاصتك، وبالتأكيد لا يحتاجونها.

