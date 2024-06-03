The Keyper لعبة مغامرات تجعلك تبكي

عندما تقوم بتنزيل The Keyper for Playdate من Cool Lemon Club لأول مرة، لن يكن لديك الكثير من التوقعات بخلاف الشعور العام بأنه يجب أن يكون جيدًا جدًا، حيث يبدو أن الكثير من الأشخاص عبر الإنترنت يوصون به. لعبة المغامرة، المتوفرة على itch.io وكتالوج Playdate الرسمي، ترى اللاعب يبحث عن العديد من المفاتيح المختلفة اللازمة لفتح مناطق مبنى Winchester 21 الغامض بعد تولي دور القائم بالأعمال. لقد رحل الشخص الذي كان يشغل الوظيفة سابقًا، ولم يترك خلفه سوى بعض الملاحظات الغامضة، وأصبح السكان بدرجات متفاوتة من الغرابة.

في ظاهرها، تبدو وكأنها لعبة عادية جدًا لحل الألغاز والاستكشاف. إنه أمر محبط للغاية طوال الوقت، حيث تقوم بتتبع خطواتك بشكل متكرر محاولًا التنقل في طوابق Winchester 21 المتعددة ونظام الأنفاق المتاهة للعثور على المفاتيح والأبواب التي تفتحها. ولكن مع تكشف الحبكة واكتشاف المزيد من أسرار المبنى، تكشف The Keyper عن نفسها على أنها لعبة ذات قلب كبير.

يكمن سحرها في التفاعلات الغريبة بينك وبين الأشخاص الذين يعيشون في الشقق (والأنفاق... والجدران) في Winchester 21. لكل منهم قصصه الصغيرة الخاصة، والتي يقدم بعضها ألغازًا جديدة ومهام جانبية لتتمكن من استكشافها. تاخذ على. واحدة من هذه على وجه الخصوص ستلامس قلبي حقًا.

إن Keyper مظلم قليلاً ومضحك قليلاً ويتمتع بالقدر المناسب من التحدي. على الرغم من أنه يوفر خيار حفظ تقدمك حتى تتمكن من الابتعاد عنه والعودة لاحقًا، فإنني أوصي بتخصيص بضع ساعات وتشغيل هذا في لقطة واحدة لتحقيق أكبر قدر من التأثير. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى النهاية وتكتشف أخيرًا ما كان يحدث طوال الوقت، تحولت نغمة اللعبة بأكملها إلى شيء أكثر دفئًا بكثير مما يبدو للوهلة الأولى. ربما بكيت قليلاً خلال المشهد الأخير.