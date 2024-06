كاسبرسكي تكشف عن أكثر اهتمامات الأطفال على الإنترنت

وفقاً للنتائج التي توصلت إليها كاسبرسكي، يعتقد 87% من الأهالي على مستوى العالم أنهم المسؤولون الأساسيون عن تنظيم السلوك الرقمي لأطفالهم. ولمساعدة الأهالي في إدارة إقبال أطفالهم على الإنترنت بشكل فعال، تجري كاسبرسكي مراجعة سنوية لاهتمامات الأطفال عبر الإنترنت. ويستند التحليل إلى بيانات استعلامات بحث محجوبة الهوية، والتي يقدمها مستخدمو خدمة Safe Kids من كاسبرسكي طواعية. وفي هذا العام، قمنا بتحليل بيانات الطلبات لكل من منصات الأجهزة المحمولة (العاملة بنظام Android)، وأجهزة الحاسوب (العاملة بنظام Windows).

تشمل قائمة تطبيقات نظام Android الأكثر استخداماً بين الأطفال في مصر كلاً من YouTube بنسبة 27.7)%)، وWhatsApp (17.2%)، وTikTok (10.3%ً). لكن يختلف الوضع على الأجهزة التي تعمل بنظام Windows، حيث يقضي الأطفال هناك معظم وقتهم على Google Chrome (40.8%)، وMicrosoft Edge (17.7%)، وMicrosoft Office بنسبة (8.8%).

باعتباره التطبيق الأكثر شعبية، يعكس YouTube التوجهات والاهتمامات الرئيسية بين الأطفال اليوم. فهذا العام، حظي المؤثرون في مجال الألعاب بالحصة الأكبر من طلبات البحث بنسبة بلغت 21%. وكان المدونون الأكثر بحثاً هم SSundee، وAphmau، وKreekCraft. أما بالنسبة للمؤثرين غير المرتبطين بالألعاب، فقد استمر كل من MrBeast، وSSSniperWolf، و Sidemen باحتلال الصدارة المطلقة.

الرياضة هي موضوع آخر من اهتمامات الأطفال، حيث تضمنت قائمة أعلى الاختيارات كلاً من كرة القدم، وكرة القدم الأمريكية، والدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. وكان مستوى الاهتمام العالي بهذا الموضوع بادياً في كل من طلبات بحث YouTube وطلبات بحث Google.

كالعادة، كانت الميمز جزءاً بارزاً من اهتمامات الأطفال على مستوى العالم. وهذه المرة، كان أبرزها «Gegagedigedagedago»، وهو ميم يستخدم وجه الشخصية المذكرة في Roblox تم تطبيقه على أغنية «Cotton Eye Joe» لمجموعة Rednex، مع تأديتها بأسلوب سيئ الفهم.

Gegagedigedagedago

فيما يتعلق بتفضيلات الموسيقى (17%)، تشمل التوجهات البارزة بين الأطفال أغاني SHEESH من مجموعة BABYMONSTER، وKarma لمؤديتها JoJo Siwa، بالإضافة إلى المزيج الموسيقي من Nightcore. كان أكثر الفنانين بحثاً هم فرقة موسيقى K-pop المعروفة باسم BLACKPINK، وأيقونة البوب تايلور سويفت. في حين لا تزال موسيقى Phonk أكثر الأنواع شعبية بين الأطفال. والمثير للدهشة هو أن فرقة BTS شهدت انخفاضاً في شعبيتها مؤخراً، وتخلفت بذلك عن أوليفيا رودريجو وحتى فيديو كاني ويست المسمى «¥$, Ye, Ty Dolla $ign - CARNIVAL ft. Playboi Carti & Rich The Kid» من حيث عدد الطلبات.

من بين الأفلام (16%)، بحث الأطفال في الغالب عن الرسوم المتحركة، والبرامج التلفزيونية، والمسلسلات. كانت الرسوم المتحركة الأكثر طلباً هي كل من My Story Animated، وتجميعات أفلام رسوم متحركة تضم ثانية واحدة من كل فيلم، وHazbin Hotel. أما بالنسبة للمسلسلات، ارتبطت أكثرية طلبات البحث بكل من Dhar Mann Studios، وQueen of Tears، ومسلسل Netflix المقتبس Avatar the Last Airbender.

كانت إحدى الألعاب القادمة والمثيرة للاهتمام هي لعبة الرعب Subliminal. حيث تستند اللعبة إلى مفهوم «الغرف الخلفية»، وهي لعبة ألغاز-رعب تدعم تتبع الأشعة البرمجي في الوقت الفعلي. وعلى الرغم من عدم إصدارها حتى الآن، إلا أن الأطفال المهتمين بها قد بحثوا بفارغ الصبر عن معلومات متعلقة بها.

علقت آنا لاركينا، خبيرة تحليل محتوى الويب في كاسبرسكي، بالقول: «نرى بعض الاستقرار في تفضيلات الأطفال، ومع ذلك، كان هناك ارتفاع ملحوظ فيما يخص القصص الموسمية المرتبطة بالألعاب الأخيرة، والعروض الموسيقية والسينمائية الأولى. تنطوي هذه الاتجاهات على مكانة وجاذبية كبرى للأطفال، مما يوفر فرصة للأهالي للانخراط وفهم اهتمامات أطفالهم الراهنة على نحو أفضل. ويمكن أن يبني ذلك علاقات أقوى بين الأهالي والأطفال. حيث يمكن لحل موثوق للتربية الرقمية أن يلعب دوراً حاسماً لا يقتصر على حماية الأطفال عبر الإنترنت، بل يشمل استجلاء تفضيلاتهم كذلك.»



لضمان حصول الأطفال على تجربة إيجابية عبر الإنترنت، توصيك كاسبرسكي بما يلي، باعتبارك واحداً من الأهل:

أشرك نفسك في أنشطة أطفالك عبر الإنترنت من سن مبكرة، بحيث تكون هذه هي الحالة الاعتيادية الراسخة، ويمكنك بعد ذلك إرشادهم حول ممارسات السلامة عبر الإنترنت.

ضع في اعتبارك تنزيل تطبيقات التربية الرقمية وناقش هذا الموضوع مع طفلك لشرح كيفية عمل مثل هذه التطبيقات، وسبب الحاجة إليها للبقاء بأمان عبر الإنترنت.

اجعل المحادثات حول الأمن السيبراني أكثر متعة وإثارة للاهتمام، وذلك من خلال مناقشة الموضوع مع طفلك من خلال الألعاب والأشكال الترفيهية الأخرى.

اقض المزيد من الوقت في التواصل مع أطفالك حول تدابير الأمان عبر الإنترنت. حاول الانتباه إلى عاداتك الخاصة. هل تستخدم هاتفك الذكي عند تناول الطعام أو المحادثة؟ هل تلحظ أي أنماط يحاكي أطفالك فيها عاداتك؟ هل يتفاعلون بطريقة مختلفة عندما تضع هاتفك بعيداً؟

اطلب من طفلك عدم الموافقة على أي إعدادات خصوصية بمفرده، وأن يطلب المساعدة منك بدلاً من ذلك. يجب أن يعتاد البالغون على قراءة جميع اتفاقيات الخصوصية.