لدى طائرة بوينج ستارلاينر فرصتان إضافيتان للقيام بأول رحلة مأهولة

بعد إلغاء إطلاق أول مهمة مأهولة لمركبة ستارلاينر يوم أمس، اتخذت وكالة ناسا وبوينغ وشركة ULA قرارًا بالانتظار بضعة أيام قبل القيام بمحاولة أخرى. كان من المقرر أن تنطلق ستارلاينر أخيرًا بعد ظهر يوم السبت بعد سلسلة من التأخيرات، لكن هذه المحاولة تم إحباطها بسبب مشكلة في اللحظة الأخيرة في نظام الكمبيوتر الأرضي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إطلاق الصاروخ. بينما ناقشت ناسا وشركاؤها إمكانية الطيران اليوم بعد تقييمهم للمشكلة، فقد قرروا التأجيل حتى الفرص التالية، إما في 5 أو 6 يونيو.

لم يتم إلغاء عملية الإطلاق يوم السبت بسبب مشكلة في مركبة Starliner نفسها، ولكن بسبب إصدار تعليق تلقائي من جهاز تسلسل الإطلاق الأرضي لسبب غير معروف في ذلك الوقت. وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق من يوم السبت، أوضح توري برونو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ULA، أن الأمر واجه مشكلة في التحقق من تكرار جهاز تسلسل الإطلاق. وقال برونو إن هناك ثلاثة أجهزة كمبيوتر كبيرة في هذا النظام، وجميعها متشابهة، لذا فهي "زائدة عن الحاجة ثلاث مرات". أثناء فحص سلامة النظام في الدقائق التي سبقت الإطلاق، كان أحد أجهزة الكمبيوتر بطيئًا، مما أدى إلى تعليق تلقائي.

وقالت ناسا إن قرار التخلي عن محاولة الإطلاق اليوم تم اتخاذه من أجل "منح الفريق وقتًا إضافيًا لتقييم مشكلة معدات الدعم الأرضية". سيتم فتح نافذة الإطلاق مرة أخرى في 5 يونيو، ولكن لم يتم الإعلان عن وقت الإطلاق المستهدف حتى الآن. إذا لم تطير Starliner بحلول 6 يونيو، فسوف يتم تأخيرها لمدة 10 أيام أخرى على الأقل، وفقًا لتقارير ArsTechnica، حيث سيحتاج فريق ULA إلى تبديل بطاريات صاروخ Atlas V.