المنتخب يواصل استعداداته لمواجهة بوركينا بتصفيات المونديال والعميد يستقر على ملامح التشكيل

يواصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوميه استعدادا لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، و المقرر أقاماتها على ستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

و يخوض منتخب مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي و سيراليون.

و من المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الرابعة منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

و يسعى الفراعنة بقيادة العميد إلى تحقيق الفوز في المبارتين من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما نجح المنتخب في الفوز في أول جولتين بالتصفيات.

و فاز منتخب مصر في الجولة الأولى على منتخب جيبوتي بستة أهداف دون رد ، بينما فاز الفراعنة على سيراليون في منافسات الجولة الثانية بهدفين دون رد.

و من خلال تدريبات المنتخب اليومية بدا أن المدير الفني للفراعنة حسام حسن استقر بشكل كبير على أبرز ملامح التشكيل الذي سيخوض به لقائي بوركنا فاسو وغينيا بيساو، حيث اقترب محمد الشناوي من حراسة مرمى منتخب في المباريات المقبلة فى ظل الخبرات الأفريقية الكبيرة للشناوي، رغم ابتعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة وتألق الثنائي أحمد شوبير ومحمد عواد في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية.

كما استقر العميد على الاعتماد على أحمد رمضان بيكهام فى مركز الظهير الأيسر فى ظل إيقاف محمد حمدي وعدم جاهزية أحمد فتوح، والاعتماد على مصطفى محمد ومحمد صلاح في الهجوم وتريزيجيه وحمدي فتحي، بجانب وجود فرصة مشاركة ناصر ماهر في الهجوم .

وتضم قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي استعدادا لمواجهتي بوركيانا فاسو وغينيا بيساو 26 لاعبا و هم:

محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان في حراسة المرمى.

محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح، في خط الدفاع.

مروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه في خط الوسط.

مصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف ومحمد صلاح في الهجوم.