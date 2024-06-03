التفاصيل الكاملة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024.. يكثف الكثير من أولياء الأمور البحث عن التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، حيث يكون ذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري

تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري .. ويعلن قطاع المعاهد الأزهرية خلال الأيام المقبلة عن فتح التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الازهري 2024.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

وقد شملت شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، أن يكون الحد الأدنى للقبول هو 6 حتى 9 سنوات ويجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدني في حالة وجود أماكن شاغرة في المدرسة والإدارة.

المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

تقديم شهادة الميلاد الاصلية للطالب.

وجود 6 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء.

وجود صورة من بطاقة الأم والأب.

وجود إيصال مرافق مياه أو غاز أو كهرباء.

وجود تقرير طبي للطالب محددًا به الحالة الصحية.

طريقة التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

في البداية الدخول على بوابة الأزهر الشريف.

يجب اختيار خدمات الأزهر الشريف.

يجب اختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري.

يجب تسجيل الدخول.

إدخال بيانات الطالب المطلوبة.

يجب ملء طلب التقديم.

تسجيل البيانات المطلوبة.

طباعة طلب التقديم لتقديمه في المدرسة.