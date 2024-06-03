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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم قادش الإسباني على رأس اهتمامات الأهلي

داروين ماتشس
داروين ماتشس

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مهاجم فنزويلي اسمه داروين ماتشس يلعب في صفوف نادي قادش الإسباني، يتواجد ضمن اهتمامات الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الاسكاوتينج داخل النادي الأهلي برئاسة هاني رمزي، قدم تقرير مميز في اللاعب، وتم عرضه على لجنة الكرة ونال إعجاب الجميع".

وأضاف أمير هشام: "كان هناك تواصل من الأهلي وكيل أعمال اللاعب بالفعل، ولكن العائق حتى الآن هو أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، سيكون صاحب القرار".

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