ABC يرفع أرباحه 73%

حقق بنك ABCمصر صافى أرباح 560 مليون جنيه عن الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2024 بمعدل نمو 73% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 وبلغ اجمالى ايرادات النشاط مبلغ 1,337 مليون جنيه مصرى فى 31 مارس 2024 بمعدل نمو 45% مقارنة بنفس الفترة من عام2023. كما بلغ صافى الدخل من العائد 1,077 مليون جنيه مصرى فى 31 مارس 2024 بمعدل نمو 38% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافى الدخل من الاتعاب والعمولات مبلغ 120.4 مليون جنيه مصرى فى 31 مارس 2024 بمعدل نمو 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 وبلغ اجمالى الاصول 76.4 مليار جنيه مصرى، كما بلغ اجمالى محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 25.8 مليار جنيه مصرى فى حين بلغ اجمالى ودائع العملاء 63.8 مليار جنيه مصرى.

قال عمرو ثروت أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC–مصر «نحن نمضى بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التى تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم لتحقيق الرؤية الطموحة لمجموعة بنك ABC ثانى أكبر مجموعة مالية بالبحرين فى التوسع فى السوق المصرى، واستنادًا إلى صلابة أدائها المالى وتطورها فى مجال التحول الرقمى، وتواجدها الدولى فى أكثر من سوق مصرفى حول العالم».