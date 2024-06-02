وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي السادس من أكتوبر لبحث المشروعات المستقبلية بالنادي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، وعدد من اعضاء مجلس الادارة، للوقوف على اخر مستجدات العملية الانشائية بالنادي وكذلك لبحث الفرص الاستثمارية التي سيعمل مجلس الادارة على اتخاذها في الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدعم والمساندة لجميع الاندية الرياضية من اجل عملية التطوير المستمر، وذلك في اطار خطة وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، لما تقدمه من خدمات شبابية ورياضية لجميع مرتادي النادي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، ان النادي يقدم العديد من الخدمات للمشتركين في النادي وهو ما يقارب الان 200 الف عضوية، ولكن النادي اصبح لديه القدرة والقابلية لتعظيم موارد النادي.

اما في ملف الاستثمارات بالنادي، فقد اوضح رئيس نادي السادس من اكتوبر للسيد الوزير عن خطته المختلف للاستثمار في منشات النادي، لتعود بالنفع على النادي من ايرادات مختلفة، تؤهله للنهوض بمختلف الخدمات والانشطة الرياضية.