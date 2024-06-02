المنطقة الروتارية تحيي تذكار عيد دخول العائلة المقدسة مصر

يوافق أمس السبت الموافق ١ يونيو ٢٠٢٤ تذكار عيد دخول العائلة المقدسة ارض مصر.

و قام شريف آديب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ القادم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بتقليد شارة رئاسة اللجنة الروتارية لاحياء مسار العائلة المقدسة لرئيس نادي روتاري مدينة نصر السابق م.نادر جرجس لما يتمتع به من خبرة دولية في هذا المجال حيث هو الذي أصطحب رئيس منظمة روتاري الدولي عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ اثناء زيارته لاحد اهم مواقع مسار العائلة المقدسة بمصر القديمة.

و أشاد رئيس روتاري الدولي بأهمية وروعة هذا المنتج السياحي عالميا وهي تعتبر لجنة مستحدثة في منظمة روتاري الدولي للعمل الميداني لخدمة هذا المشروع الواعد علي ارض مصر .