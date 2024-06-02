الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مواهب أوبرا دمنهور في أمسية فنية متنوعة.. الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

ضمن خطط الثقافة المصرية لدعم وتشجيع الواعدين تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.  

يشارك فى  الحفل 5 فصول مختلفة وهم الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ويعزف طلابه مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية والغربية المتنوعة منها دقيقة لـ باخ ، أنا بعشق البحر لـ هاني شنودة ، حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد، بيلا تشاو فلكلور ايطالى، رومانس أسباني ،الحلوة دي لـ سيد درويش، سهر الليالى لـ الياس رحباني   وغيرها ، أما الدارسين بفصل العود تدريب  بسمة صالح يقدمون عدد من المؤلفات العربية منها ميدلي محمد فوزي ، صولو قديش كان في ناس، ألف ليلة و ليلة ، أما براوة ، حلوين من يومنا والله  ،ومحسوبكو انداس ، كما يعزف طلاب فصل البيانو تدريب عمر فاروق باقة من أعمال كبار المؤلفين منها دقيقة لـ جيمس هوك ، باسكاليا لـ  هاندل، نسم علينا الهوا لـ الأخوان رحباني، فالس الربيع لـ شوبان ويؤدي فصل الفيولينه تدريب ماجي مجدي أعمال بعيد ،كانكان، الفكاهة ، ويقدم فصل الباليه تدريب إبراهيم خالد مقتطفات وتابلوهات استعراضية من أشهر  الباليهات العالمية.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.

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