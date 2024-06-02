ختام فعاليات مهرجان سوما باي لرياضات التحمل بمشاركة 1000 متسابق

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ختام فعاليات المهرجان الترفيهي سوما باي لرياضات التحمل والذي أقيم بالغردقة .



وأقيم السباق تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للخماسي الحديث وبمشاركة عدد "١٠٠٠" متسابق من ٤٠ جنسية مختلفة وشارك في السباق الأطفال والشباب وكبار السن حيث اشتملت المسابقة علي مشاركات سنية متنوعة من سن ٤ حتي ٧٠ سنة .

واشتملت المنافسات علي العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة شملت السباحة والدراجات والجري ليجمع السباق العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتضمن المهرجان والذي تنوعت فيه السباقات ما بين " أوليمبيك، والناشئين ، سوبر سرنت ، سبرنت ، وسباق ال١٠ كيلو ، وسباق الأطفال " .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم مهرجان "سوما باى برياضات التحمل" جاء تماشياً مع رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للسياحة المصرية من خلال الأحداث والفعاليات الرياضية، والتأكيد على أهمية الرياضة فى التأثير الإيجابي على صحة الفرد، ولياقته البدنية.

معبرا عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من الأفراد بمختلف الأعمار السنية وهو الهدف من تنظيم تلك الفعاليات.







