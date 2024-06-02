وزارة الشباب والرياضة تختتم برنامج "مهارات التخطيط الاستراتيجي" بمشاركة 7 دول عربية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي برنامج"مهارات التخطيط الاستراتيجي"، ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها والبالغ عددها ٥ برامج، والتي استمر علي مدار (٥) أيام من خلال تطبيق “ zoom “، بمشاركة عدد من العاملين بوزارات الشباب والرياضة وما يماثلها من هيئات بالدول العربية ومنها (فلسطين، تونس، الجزائر، اليمن، لبنان، الأردن)، وعدد من ممثلي الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة المصرية، وكذلك عدد من المنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وقد بدأ اليوم التدريبي بالترحيب والتعارف علي المشاركين ومعرفة مدى توقعاتهم للاستفادة من المحتوي التدريبي للبرنامج، كما تم استعراض المهارات التي سوف يكتسبها المتدربين بنهاية اليوم التدريبي ليكونوا قادرين على التعرف علي مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، والتعرف علي المناهج الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي، ومبادئ ومستويات التخطيط الاستراتيجي، أعقبها عمل عصف ذهني للمشاركين حول مفاهيم التخطيط الاستراتيجي لتبادل الآراء والخبرات فيما بينهم، وتم التعرف علي مستويات التخطيط الاستراتيجي ( علي مستوي الدولة / الوزارة / القطاعات / الإدارات / الأقسام / ثم الخطط التنفيذية لكل موظف ) والتعرف على أنواع التخطط والتي تناسب كافة المستويات والتي يتم تقسيمها الي " تخطيط استراتيجي – تخطيط طويل المدى يصل ل 5 سنوات أو أكثر – تخطيط قصير المدي مدته سنة واحدة – ومستوي التخطيط التنفيذي".

وتناول اليوم التدريبي الأول الحديث حول مكونات وثيقة الخطة الاستراتيجية والتي تم تحديدها في 5 نقاط وهم ( دراسة الوضع الراهن – التوجه الاستراتيجي – تحديد الأولويات الاستراتيجية – تحديد نظام المتابعة والتقييم – تحديد متطلبات التنفيذ )، كما تم التطرق الي أهمية التخطيط الاستراتيجي ومراحله والتي تم حصرها في ( مرحلة الإعداد / مرحلة تحليل البيئة التنظيمية / مرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية / تنفيذ الخطة الاستراتيجية / المتابعة والتقييم )،وكذلك أبعاد التخطيط الاستراتيجي وهي (زمني – مكاني – قطاعي )، كما تم توضيح علاقة التخطيط الاستراتيجي بالتنمية المستدامة من خلال رسم توضيحي.

وفي اليوم الثاني من التدريب تم استعراض محتوي اليوم التدريبي والذي ينقسم إلى جلستين تتناول عدةمحاور منها( أنواع الخطط الاستراتيجية / استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030/ الخطة متوسطة المدي / برنامج عمل الحكومة ) واستعراض المهارات التي سوف يكتسبها المتدربين بنهاية اليوم التدريبي وهي ( التعرف علي أنواع الخطط الاستراتيجية والتفرقة فيما بينهما – التعرف علي رؤية مصر 2023 واهم الركائز الخاصة بها والمحاور المختلفة والمؤشرات – التعرف علي برنامج عمل الحكومة – التعرف علي الخطة متوسطة الأجل )، وتم التعرف على أنواع الخطط الثلاثة وهي (الخطط الاستراتيجية الكلية – الخطط الاستراتيجية الإقليمية – الخطط الاستراتيجية القطاعية )، كما تم تقديم عرض توضيحي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 من بداية نشأتها وأهدافها كاملة، وتم تناول التحديث الأول لهذه الأهداف لتظهر نسخة جديدة لرؤية مصر 2030 ملخصة في 8 اهداف رئيسية وذلك عام 2021 وتم تقسيم هيكل رؤية مصر 2030 الي (مبادئ حاكمة – الأهداف الاستراتيجية – الممكنات )..

وضمن فعاليات اليوم الثاني تم التعرف علي الخطة متوسطة الاجل وبرنامج عمل الحكومة وذلك من خلال عرض رسم توضيحي ( للاطار المنهجي للخطة متوسطة المدي 18/2019 – 21/2022 )، وشرح تفصيلي للأهداف العامة لها بصور توضيحية، وكذلك الروابط المباشرة بينها وبين الأهداف الأممية والروابط المباشرة بأجندة افريقيا 2063، والتعرف علي مفهوم (التخطيط القومي / القطاعي / الإقليمي والفرق بينهما وامثلة علي كل منهم)، وتم التركيز علي التخطيط الاستراتيجي علي المستوي المؤسسي والذي يتضح من خلال ( الرؤية والرسالة والاهداف) وكذلك مراحل التخطيط الاستراتيجي وفقاً للدليل الاجرائي لوزارة التخطيط المصرية، والتعرف علي مفهوم الهوية الاستراتيجية للمؤسسة وتوصيف مبدئي لها. وفي اليوم الثالث من التدريب تم استعراض محتوي اليوم التدريبي والذي ينقسم الي جلستين يتلخصوا في عدة نقاط هي (تحليل البيئة الخارجية PESTEL والمقصود بها عوامل " سياسية – اقتصادية – اجتماعية – تكنولوجية – بيئية – قانونية " / تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT والمقصود بها " نقاط القوة – الضعف – الفرص – التهديدات " )، واستعراض المهارات التي سوف يكتسبها المتدربين بنهاية اليوم التدريبي وهي التعرف علي أدوات التحليل الاستراتيجي وموقعها في بناء الخطة الاستراتيجية تحديد وتصنيف العوامل الخارجية السابق ذكرها في تحليل PESTEL تحليل الوضع الراهن للعوامل الخارجية المؤثرة علي عمل المؤسسة وكذلك التعرف علي تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات تحديد درجة الثقة ومدي التأثير بالنسبة للعوامل الداخلية والخارجية كيفية الاستفادة من نقاط الضعف والتهديدات اختيار الاستراتيجيات الملائمة للتعامل مع الوضع الراهن.





