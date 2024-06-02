Mal Bazaar تستحوذ على شركة وساطة تأمينية وتطلق منصة My Policy

أعلنت Mal Bazaar الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التأمين InsurTech والتي تتخذ السوق المصرية محطة انطلاق لأعمالها عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على احدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الوساطة التأمينية في السوق المصرية بهدف تعزيز مكانتها في قطاع تكنولوجيا التأمين.

تمثل هذه الخطوة انجازا كبيرا لتصبح وسيطًا شاملاً لخدمات التأمين لتقديم خدمة أفضل لقاعدة واسعة من العملاء وبفضل قوة منصتها المدعومة بالتكنولوجيا، وعروضها التي ترتكز على العملاء، ودعم مستثمرين رائدين مثل صندوق DisrupTech Ventures وSunny Side Venture Partners، تستعد Mal Bazaar لقيادة التحول الرقمي لتوزيع منتجات التأمين والتمويل في مصر والشرق الأوسط.

ووفقا لتقرير BMI Fitch فمن المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين خلال عام 2030 حوالي 4 مليارات دولار وباعتبار Mal Bazaar لاعبًا ناشئًا في سوق التأمين الأسرع نموًا في إفريقيا، فقد أطلقت اليوم منصة "My Policy حيث تخدم Mal Bazaar أكثر من 60,000 موظف في قطاعات مختلفة، بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والأدوية، والشركات الناشئة. وتشتهر المنصة بمجموعتها الشاملة من منتجات التأمين السلسة و المدعمة بالتكنولوجيا، بدءًا من التأمين الطبي وتأمين السيارات إلى تغطية الممتلكات والبضائع الداخلية.

قال عباس جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mal Bazaar، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاعات التأمين والتجزئة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز لأنه لا يشير فقط إلى أعلى مستوى من الامتثال لدينا ولكن أيضًا يٌعمق قوة عروضنا للسوق المصرية. نحن متحمسون لتوسيع نطاق منصة "My Policy" التي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات، والتي تقدم للعملاء تجربة سلسة وسهلة أثناء إدارة وثائق التأمين الخاصة بشركاتهم. ويمثل هذا خطوة أخرى إلى الأمام نحو إحداث تغيير جذري في مجال التأمين من خلال التحول الرقمي."

ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا، تغطي محفظة تأمين Mal Bazaar على الممتلكات أصولًا تزيد قيمتها عن 20 مليار جنيه، وتأمين طبي يغطي أكثر من 10000 عضو، وتأمين أسطول السيارات بقيمة تراكمية تتجاوز 700 مليون جنيه، وأغطية تأمين على الحياة بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري، وتأمين الشحن الداخلي يغطي بضائع تزيد قيمتها عن 11 مليار جنيه.

ومواصلةً لرحلتها المستمرة من الابتكار والإبداع، تقوم Mal Bazaar الآن باختبار منصة التأمين B2B2C الخاصة بها مع عملاء مختارين بعناية، بهدف تعزيز عروض الخدمات والارتقاء بتجربة العملاء الشاملة. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن الموظفون من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية، مما يعزز التزام Mal Bazaar بتقديم حلول شاملة.