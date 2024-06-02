غدًا.. انطلاق اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية

اختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي اليوم الأحد بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

شهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٩.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة في شهر يوليو المقبل.

وتنطلق غدًا الاثنين اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، حيث تبدأ في محافظة الشرقية وتقام بعد ذلك في محافظات الغربية (٦ يونيو) والسويس (٩ يونيو) والإسكندرية (١٢ يونيو).

في سياق آخر حرص مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب،على تكريم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات، ظهر اليوم الأحج، وذلك بعد النجاحات التي حققها خلال الموسم المنقضي، والفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر، وبرونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأكد الخطيب على اعتزازه بما قدمه الفريق خلال الموسم المنقضي، وأن مجلس الإدارة كان حريصا على توفير كل ما يمكن لتحقيق أفضل الإنجازات.

وأشار محمود الخطيب إلى أنه طلب من خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي، ضرورة التجهيز والإعداد مبكرًا للموسم القادم للفوز بكل البطولات، سواء المحلية أو القارية والوصول إلى المنافسات العالمية.

وأشاد رئيس النادي بنجاح اللاعبات في الحفاظ على الدوري والكأس وتحقيق الفوز في ٣٠ مباراة على التوالي، وأعرب عن تقديره للجهاز الفني والإداري والطبي على دوره خلال الفترة الماضية.

وشدد الخطيب في ختام حديثه على أن مجلس الإدارة ينتظر الكثير من الجهاز الفني واللاعبات خلال الموسم المقبل، مؤكدا على ثقة الكبيرة في كافة عناصر منظومة الفريق تحليها بشخصية الأهلي التي تكون حاضرة دائما في كل المواقف.