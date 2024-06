تحديد تاريخ إصدار لسلسلة الرسوم المتحركة Tomb Raider من Netflix

يأتي Tomb Raider: The Legend of Lara Croft إلى Netflix في 10 أكتوبر. أعلنت Netflix عن تاريخ الإصدار اليوم مع مقطع دعائي جديد، والذي يمنحنا أخيرًا نظرة أكثر تعمقًا على الشكل الذي ستكون عليه السلسلة. تدور أحداث الفيلم بعد أحداث Survivor Trilogy، والتي ركزت على لارا كروفت الأصغر سنًا. وفقًا لـ Tudum من Netflix، ستشهد الفيلم "لارا مجبرة على مواجهة نفسها الحقيقية وتحديد نوع البطل الذي تريد أن تصبح عليه"، بينما تطارد قطعة أثرية مسروقة "خطيرة وقوية".



تم الإعلان عن Tomb Raider: The Legend of Lara Croft لأول مرة في عام 2021 ويتم إنتاجه بواسطة Legendary Television وPowerhouse Animation، وهو الاستوديو الذي يقف وراء أنيمي Castlevania. إنه تنفيذي من إنتاج وكتابة تاشا هوو، المعروف بـ The Witcher: Blood Origin. تم التعبير عن لارا كروفت بواسطة هايلي أتويل (المهمة: مستحيلة - الحساب الميت). لا ينبغي الخلط بين The Legend of Lara Croft وسلسلة Tomb Raider الأخرى التي يتم تطويرها حاليًا لصالح Prime Video، والتي تضم مؤلفة Fleabag Phoebe Waller-Bridge ككاتبة ومنتجة تنفيذية.