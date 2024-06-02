بدء اجتماع المشرفين علي شؤون الفلسطينين في الدول المضيفة بالجامعة العربية

انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات اجتماع المشرفين علي شؤون الفلسطينين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، والسفير الدكتور حيدر الجبوري، وبمشاركة سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في القاهرة، والسادة روؤساء الوفود العربية.

وألقى كلمة مصر، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الوزير مفوض كامل جلال مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، والذي أعلن في ختام كلمته عن تنازل مصر عن رئاسة المؤتمر إلى دولة فلسطين تكريما وتقديرا لها.



ناقش الأجتماع تطورات الصراع العربي الاسرائيلي، ومبادرة السلام العربية والقضية الفلسطينية بكل جوانبها، وجدار الفصل العنصري، وقضية اللاجئين الفلسطينيين ، اضافة الي توصيات الدورة 89 لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين.

وحول متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها أكد الاجتماع علي دعوة الأمين االعام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، لوقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري، وتحذيرة مرارا من استمرار اسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد قنبلة موقوته تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار علي المدي المنظور.

وأكدت الدول المضيفة ضرورة التزام الأونروا بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات الأونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.

وأكدت الدول المضيفة على الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في خدمة الاجئين الفلسطينين، وما تشكله من عامل استقرار في المنطقة، داعية الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية الأونروا، وتقديم تمويل إضافي، وطالبت أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة برفع قيمة الموازنة المقدمة من الأمم المتحدة إلى الأونروا بما يغطي العجز المالي الذي تواجهه.

ومن المقرر أن يرفع المؤتمر تقريرًا بالتوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم.

