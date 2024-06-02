ياسر إدريس يكشف حقيقة الخلافات باللجنة الأولمبية وموقفه من الانتخابات المقبلة ومصير مركز التسوية

كشف المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن وجود عقود رعاية ضخمة هي الأكبر من نوعها في تاريخ اللجنة الأولمبية سيتم الإعلان عنها قريبا وستكون مفاجأة للجميع.

وتابع أن عقود الرعاية التي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة تدل على ثقة الدولة ورجال الأعمال والرعاة في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الذي يعمل على مدار الساعة من أجل استمرار ريادة الرياضة المصرية عالميا، موضحا أن مجلس إدارة اللجنة رغم أنه لم يتبق له سوى أشهر قليلة قبل الانتخابات المقبلة ولكنه نجح في تنفيذ ذلك الاتفاق.

ياسر إدريس: انتظروا الإعلان عن أضخم عقد رعاية في تاريخ اللجنة الأولمبية

وأضاف المهندس ياسر إدريس أنه استقر على ترشحه على رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية في الدورة المقبلة خاصة لما يمتلكه من أفكار وطموحات يرغب في تنفيذها على أرض الواقع حيث تولى مهمة رئاسة اللجنة في توقيت غاية في الصعوبة ولم يكن أمامه خيارات سوى قبول المهمة الصعبة من أجل حماية الرياضة المصرية من التجميد.

وحول وجود أزمات بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قال المهندس ياسر إدريس، أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة، مؤكدا أن علاقته بالمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية جيدة للغاية وهناك تجانس وتعاون في جميع ملفات اللجنة الأولمبية ومجلس اللجنة الأولمبية مترابط للغاية كما أن لغة الحوار صحية جيدا بين أعضاء مجلس الإدارة والاختلاف في وجهات النظر أمر صحي ويدل على مدى الديمقراطية التي تشهدها اللجنة الأولمبية في الوقت الراهن.

رئيس اللجنة الأولمبية: أوافق على عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي ولكن بشرط وحيد

وتابع المهندس ياسر إدريس إنه يوافق على عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي مجددا ولكن بشرط ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية هو نفسه رئيسا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي ويجب أن يكون منفصلا تماما عن اللجنة الأولمبية حتى يتمتع بالاستقلالية التامة في جميع اختصاصاته.

ياسر إدريس: سأترشح على رئاسة اللجنة الأولمبية في الانتخابات المقبلة

ومع اقتراب انطلاق أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل قال ياسر إدريس، إنه يشعر بالقلق مع اقتراب المنافسات ودائما ما يفكر في مشاركة البعثة في هذا الحدث الكبير حيث نأمل أن نحصد ما بين 7 إلى 11 ميدالية أولمبية وسوف يكون منتخب كرة القدم واليد قربين من حصد ميدالية اولمبية كما أن اتحاد السلاح ورفع الاثقال والمصارعة والخماسي الحديث والتايكوندو لهم نصيب من التتويج وهناك ألعاب أخرى نضع آمالا عريضة على تتويجها بميداليات.

واختتم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مقدما الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهود كبيرة من أجل تطوير الرياضة ودعمه المتواصل لكل الاتحادات الرياضية وعلى رأسهم اللجنة الأولمبية المصرية.