هل إنتل فرصة استثمارية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل؟

في حين ارتفعت أسهم مصمم الرقائق Nvidia في الآونة الأخيرة، فإن عملاق الرقائق Intel لم يحقق نتائج جيدة. والكثير من هذه القصة يتعلق بالذكاء الاصطناعي (AI).

لقد ضخت Nvidia مواردها في الذكاء الاصطناعي، وتهيمن الشركة اليوم على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

تأخرت إنتل في سباق الذكاء الاصطناعي، مما أثر على الأرباح وأداء الأسهم.

لكن هذا لا يعني أننا يجب أن ننسى قوة الرقاقة هذه. في الواقع، قد تقوم إنتل بعملية شراء جيدة جدًا اليوم لأنها تواجه لحظة انتقالية حاسمة - لحظة يمكن أن تؤدي إلى بدء النمو.

لدى الشركة مشروعان محددان قد يغيران قواعد اللعبة فيما يتعلق بالأرباح على المدى الطويل. ركزت إنتل بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي من خلال موجة جديدة كاملة من إصدارات المنتجات، وتفتح الشركة تصنيعها أمام الآخرين - لتصبح منتج الرقائق الوحيد في الولايات المتحدة.

فهل يجعل هذا من شركة إنتل، التي انخفضت أسهمها بنحو 40% هذا العام، فرصة استثمارية لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل؟ هيا نكتشف.

أقرب فرصة لنمو الذكاء الاصطناعي

كما ذكرنا سابقًا، خسرت Intel أول فرصة لنمو إيرادات الذكاء الاصطناعي، وحصلت Nvidia على المركز الأول بوحدات معالجة الرسومات عالية الطاقة (GPUs). لكن الخبر السار هو أن فرصة نمو الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تستمر لبعض الوقت، لأننا في المراحل الأولى من هذه القصة - وهذا يوفر لشركة إنتل فرصة الحصول على حصة في السوق في هذه المرحلة وفي المستقبل.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت إنتل عن مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عائلة معالجة الأجهزة المحمولة Intel Core Ultra. يطلق هذا الابتكار عصر الكمبيوتر الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي، وهو جهاز كمبيوتر مصمم للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي بسلاسة. وقالت إنتل إنه منذ هذا الإصدار، تم شحن أكثر من 5 ملايين جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتوقع الشركة أن تتجاوز توقعاتها السابقة لشحن 40 مليون جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي هذا العام.

ومؤخرًا أعلنت إنتل عن مسرعها Gaudi 3 AI، والذي تقول إنه قادر على التغلب على أفضل شريحة Nvidia، H100، في الاستدلال وكفاءة الطاقة.

بالطبع، تواصل Nvidia ومصممي الرقائق الآخرين الابتكار - ومن المرجح أن تتفوق بنية Blackwell الجديدة من Nvidia والرقاقة عالية الأداء، المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، على أداء المنافسين. لكن لا بأس بذلك، لأنه نظرًا للنطاق الواسع من مشاريع الذكاء الاصطناعي المتاحة والطلب المتزايد على الرقائق، يجب أن يكون هناك ما يكفي من الأعمال لنجاح العديد من صانعي الرقائق. تحدثت الشركات بدءًا من Nvidia وحتى Oracle المزودة للخدمات السحابية وشركة Super Micro Computer لصناعة المعدات عن طلب قياسي على الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة.

أعمال مسبك إنتل

لذلك، من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز أرباح إنتل. ويجب على أعمال المسابك الخاصة بالشركة أن تفعل الشيء نفسه - على الرغم من أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، فقد يكون الأمر يستحق الانتظار. وتستثمر إنتل بكثافة في الوقت الحالي لتعزيز عمليات المسبك الخاصة بها، بهدف أن تصبح ثاني أكبر مسبك في العالم بحلول عام 2030.

وكجزء من هذا، فإن إنتل تسير على الطريق نحو هدفها المتمثل في تطوير خمس عقد جديدة لتكنولوجيا العمليات في أربع سنوات - بهدف توفير المزيد والمزيد من الطاقة لكل شريحة. كلما كانت العقدة أصغر، زاد عدد الترانزستورات التي يمكن حشرها على شريحة واحدة - وهذا يحسن الأداء ويقلل من استخدام الطاقة والتكاليف.

تعمل Intel الآن على إعداد العقدة 18A الخاصة بها وقالت إنها سجلت إجمالي ستة عملاء حتى الآن. الأحدث هي شركة رائدة في صناعة الدفاع، وقد اختار هذا العميل شركة Intel ليس فقط بسبب تقنيتها ولكن أيضًا لموقعها. يمكن لهذا التواجد في الولايات المتحدة أن يجذب العديد من عملاء أمريكا الشمالية الذين يهدفون إلى الحصول على قاعدة إمداد آمنة قريبة من المنزل.



على الرغم من أن إنتل تتنافس مع شركة أشباه الموصلات التايوانية العملاقة، إلا أن السوق ضخمة ومتنامية - تقول إنتل إن سوق المسبك اليوم الذي تبلغ قيمته 110 مليار دولار يجب أن يصل إلى 240 مليار دولار بنهاية العقد. وهذا، والتقدم الذي حققته إنتل حتى الآن، ووجودها في أمريكا الشمالية، كلها بمثابة أضواء خضراء للشركة للمضي قدمًا.

وفي الوقت نفسه، يتم تداول السهم فقط بمقدار 27 ضعفًا لتقديرات الأرباح الآجلة، وهو ما يبدو معقولًا جدًا بالنظر إلى التوقعات المستقبلية.

كم مرة تتاح لنا فرصة شراء أسهم شركة رائدة في مجال تصنيع الرقائق في المستقبل - وبهذا السعر؟ ليس غالبا. هذا وجميع النقاط التي ذكرتها تجعل من إنتل فرصة استثمارية لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل في الوقت الحالي.

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