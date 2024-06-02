وزير الرياضة يفتتح فرع جديد لنادي سيتي كلوب "بمدينة الشروق"

افتتح مساء اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فرع جديد لمجموعة أندية سيتي كلوب بمدينة الشروق بحضور العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، والدكتور مصطفي عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتى كلوب ونائب وزير الإسكان وأعضاء مجلس ادارة مجموعة سيتي كلوب والمهندس محمد عبد المقصود رئيس مدينة الشروق بالإضافة الي العديد من نجوم الرياضة المصرية وكرة القدم .

واشاد وزير الرياضة بالتطور الملحوظ والمستمر الذي يشهده نادى سيتى كلوب وفروعه التي تتبع النادى ويبلغ عددها ٧ اندية أقيمت بالفعل بالإضافة لعدد من الاندية تحت الانشاء ليضاهي بذلك الأندية الكبري بما يملكه من منشآت وأنشطة مختلفة .

واضاف" صبحي " انه من الجيد ما يقوم به مجلس ادارة اندية سيتى كلوب منذ فترة للتواجد بكل محافظات مصر لتقديم الخدمات الرياضية والترفيهية والاجتماعية والثقافية ، والتي بالتأكيد سوف تسهم في بناء الشباب المصري والتي يتم في اطار وتحت مظلة الدولة المصرية .

ورحب العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات بوزير الرياضة والحضور متمنيا ان تقدم مجموعة أندية سيتي كلوب العديد من الأبطال الرياضيين للمنتخبات القومية المصرية .

وبحديثه الدكتور مصطفي عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب توجه بالشكر الي وزير الرياضة علي حرصه علي الحضور في هذه الاحتفالية بافتتاح الفرع الجديد بمدينة الشروق ، معبرا عن سعادته بالاحتفال بإطلاق إشارة البدء في هذا الصرح الرياضي الجديد بمدينة الشروق الذي يضاف للمنشات الرياضية المصرية والمميزة .



وتشمل المنشآت الجديدة لفرع الشروق والتي تم افتتاحها اليوم مجمع حمام "سباحة أولمبي وحمام غطس وحمام أطفال، بالإضافة إلى مجمع ملاعب اسكواش ومنطقة للأطفال ومنطقة الملاعب التى تضم ملاعب البادل تنس والتنس الأرضى وملاعب كرة السلة واليد والكرة الطائرة وملاعب كرة القدم" .

بالاضافة الي المبنى الاجتماعى وصالة الجيم ومنطقة الاستشفاء وقاعات الأعضاء وصالات الأنشطة المختلفة.







