ESL FACEIT تفتتح استوديو باللغة العربية في الرياض

افتتحت مجموعة "إي أس أل فيسيت جروب" ESL FACEIT Group (EFG) الشركة المتخصصة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، استوديو للإنتاج والبث المباشر في العاصمة الرياض مخصص للغة العربية، في إطار توسيع انتشار أعمالها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من المقرر أن يبدأ الاستوديو بثه باللغة العربية مع أحداث وفعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية التي تنظمها مجموعة EFG، إذ يفتتح أعماله مع سلسلة أبطال Overwatch DreamHack Dallas Major، والمُقامة في الفترة من اليوم 31 مايو إلى 2 يونيو.

وقامت EFG بتوسيع انتشار بصمتها الإقليمية في إحدى مجتمعات الألعاب الناشئة والأسرع نمواً في العالم، في خطوة تهدف إلى توفير وصول أحداث الرياضات الإلكترونية العالمية لجماهير منطقة الشرق الأوسط، على أن تنطلق رحلة البث باللغة العربية مع سلسلة أبطال أوفرواتش إحدى أهم وأبرز الأحداث العالمية عبر شبكة الانترنت على الاطلاق والتي ستنطلق من مركز كاي بايلي هاتشيسون نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع مهرجان الألعاب الدولي DreamHack Dallas. وستقوم مواهب محلية بتقديم النسخة العربية من حيث التعليق الصوتي والإنتاج بالتعاون مع طاقم عمل محلي من المملكة.

يشار إلى أن سلسلة أبطال أوفرواتش Dallas Major هي ثمرة التعاون بين Blizzard Entertainment وEFG، وتستضيف ثمانية من أفضل فرق العالم بما فيها فريق تويستد مايندز Twisted Minds السعودي، وتمتد ثلاثة أيام من المنافسات الأولية على لعبة Overwatch 2.

وقد أصبح بإمكان عشاق اللعبة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدة الأحداث عبر البث العربي الرسمي الذي يقدمه الاستوديو الجديد بالتعاون مع VOV، إذ يتم بث المنافسات على اللقب العالمي لبطولة سلسلة أبطال أوفرواتش والتأهل إلى المنافسة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وبفضل شراكة سلسلة أبطال أوفرواتش مع بورش، سيتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية محليًا وإقليميًا من الوصول إلى محتوى Overwatch 2 المخصص. وتوفر مزايا تتكون من أشكال الشخصيات الشهيرة التي يمكن الحصول عليها من متجر اللعبة مثل تصميم D.Va الأسطوري الذي تم إصداره مؤخراً والمستوحى من تصميم سيارة بورش Macan الكهربائية.

ويندرج بث سلسلة أبطال أوفرواتش Dallas Major تحت أول جزء من التزام طويل الأمد تقدمه EFG، الشركة الرائدة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية والتي تتولى عمليات تشغيل موسم الجيمرز، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي الشريك العالمي لمنطقة القدية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وجزء من مجموعة ألعاب Savvy. وتهدف عملية البث باللغة العربية إلى إلهام الجيل القادم من اللاعبين في المنطقة، إذ ستوفر EFG للمجتمع المحلي قريباً، إمكانية الوصول إلى أهم المسابقات الدولية، بما فيها بطولة "سناب دراجون برو"، التي يتم إنتاجها بالشراكة مع تقنيات كوالكوم. كما تتوفر إمكانية الوصول إلى منافسات أبرز الرياضات الإلكترونية الاحترافية للعبتي Intel Extreme Masters Counter-Strike وStarCraft II، مع بث باللغة العربية من استوديو الرياض بالتعاون في الإنتاج مع Viv.

وستتضمن أحداث البث المباشر باللغة العربية الذي تقدمه EFG قائمة ألعاب من فئة AAA، بما فيها Moonton’s Mobile Legends: Bang Bang، وCall of Duty: Mobile من Activision، وSupercell’s Brawl Stars، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل والتواريخ قريباً.

قال فرانك جينيري، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ESL FACEIT: "تعد المملكة العربية السعودية إحدى أسرع أسواق الرياضات الإلكترونية نمواً في العالم، وتتمتع بقاعدة جماهيرية مزدهرة من عشاق الألعاب، وتؤكد المبادرات الوطنية مثل رؤية 2030 على الرغبة في تعزيز نمو الألعاب المحلية إلى جانب المساهمة في نجاح هذا القطاع على المستوى الدولي. وبدونا يسعدنا أن نزود المنطقة ببرامجنا الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، ومساعدة اللاعبين والمشجعين والمبدعين الراغبين ببناء جسور تواصل بناءة مع المجتمع العالمي لعلاماتهم التجارية وأبرز الألعاب المفضلة بشكل مباشر".

أين يمكن متابعة البث

سيكون البث المباشر باللغة العربية متاحاً عبر قنوات OWCS Twitch، وYouTube، وكذلك عبر شركاء البث المخصصين. كما تتوفر ميزة عرض المباريات عند الطلب عبر قناة YouTube مجاناً لمن يفوته العرض المباشر.