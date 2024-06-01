نتفليكس تعرض Godzilla Minus One

أصبح Godzilla Minus One متاحًا الآن للبث على Netflix، وستتبعه النسخة بالأبيض والأسود قريبًا. وأعلنت خدمة البث المباشر عن الإصدار المفاجئ اليوم، بالتزامن مع وصول الفيلم للشراء الرقمي والتأجير على منصات VOD بما في ذلك Prime Video وApple TV، حيث يتوفر الإصداران الملون و"Minus Color". على Netflix، يمكن مشاهدة Godzilla Minus One مع ترجمة أو دبلجة.



بالنسبة لأي شخص لم تتح له الفرصة لمشاهدة فيلم Godzilla Minus One/Minus Color بالأبيض والأسود عندما تم عرضه لفترة وجيزة في دور العرض في وقت سابق من هذا العام، قال الموزع Toho International إنه سيأتي إلى Netflix في وقت لاحق من هذا الصيف. هل أصبحت خطط أي شخص آخر لماراثون جودزيلا الصيفي أفضل؟



سرعان ما اكتسب فيلم Godzilla Minus One، الذي تدور أحداثه في اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، الكثير من المعجبين المتحمسين عندما تم إصداره في ديسمبر 2023، ليصبح أحد تلك الأفلام التي جعلت الناس يركضون إلى دور العرض لمشاهدته مرة أخرى - ومرة ​​أخرى. بمجرد إسقاط إصدار Minus Color. وقد نال الفيلم إشادة من النقاد، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024.