سبورتنج يحتفظ بلقب دوري الجولف للمرة الرابعة على التوالي

حافظ فريق نادى سبورتنج للجولف على لقب درع الدورى للمرة الرابعة على التوالي بعد انتهاء الجولة التاسعة والأخيرة من المسابقة والتى اقيمت اليوم السبت على ملعب نادى جولف مدينتى.

و احتفظ فريق سبورتنج القوى باللقب للموسم الرابع على التوالى بعدما انهى الجولة الأخيرة متصدرا لجدول الترتيب برصيد 750 نقطة و بفارق 60 نقطة عن اقرب منافسيه فريق نادى مدينتى الذي احتل المركز الثاني ووصافة البطولة للموسم الثانى على التوالى ايضا برصيد 690 نقطة.

و رفض فريق سبورتنج الذي يضم كل من محمد وجدى و عيسى ابو العلا و نيبال العقاد و خالد الصيرفى و عمرو صالح و محمد انور و مراد غانم و سامح السنوسى التفريط فى الدرع الرابع بحصد 90 نقطة فى الجولة الاخيرة ليعود بالدرع الرابع إلى مسقط رأسه الإسكندرية وهو متوج باللقب بجدارة واستحقاق.

فى الوقت نفسه حصل فريق بالم هيل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث فيما حقق فريق السخنة المفاجأة وخطف المركز الرابع للمرة الاولى بعد اداء مميز من لاعبيه وذلك على حساب فريق نيو جيزة الذى حل خامسا.

و جاء فى المركز السادس بطل كأس مصر مؤخرا فريق نادى الجزيرة وتلاه سابعا اليجريا ثم القطامية ديونز ثامنا ومرتفعات القطامية بالمركز التاسع.

عقب انتهاء الجولة الاخيرة اقيمت مراسم حفل الختام بحضور كل من نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس خالد الصيرفى و عمر طلعت ممثلا عن نادى جولف مدينتى.

و شهد حفل الختام تكريم افضل خمسة لاعبين فى مسابقة الدورى لهذا الموسم والتى سيطر عليها لاعبو فريق السخنة بالحصول على اربعة منها وهم على الترتيب هشام طراف الاول و احمد إسماعيل الثالث وشريف شلقانى الرابع و صوفى عيسى الخامس بينما جاء ثانيا لاعب الجزيرة ايمن شريف فيما حصل عمر فريد لاعب مدينتى على جائزة افضل لاعب فى الجولة الاخيرة.

و قام تيمور ابو الخير و عمر طلعت بتسليم درع الدورى الى رئيس لجنة الجولف بنادى سبورتنج نيبال العقاد ليحتفل بعدها الفريق بالتتويج الرابع.