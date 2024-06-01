تنويع المحفظة الاستثمارية والتوسع الجغرافى وراء أرباح «إم بى للهندسة»

91% نمواً فى المبيعات

قال الدكتور أحمد بهاء الدين شلبى، العضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة أن نمو نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024 يرجع إلى تنويع محفظة استثماراتها والتوسع الجغرافى والفئوى المدعوم بالاستثمار المستمر فى القطاعات المختلفة.

حققت الشركة خلال نفس الفترة نموًا- فى المبيعات بنسبة 91% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2023، كما حققت نمواً إيجابياً فى نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 19% للوصول إلى نسبة 48% مقارنة عن نسبه 41% عن نفس الفترة العام الماضى، بالإضافة إلى تحقيق نمواً فى إجمالى الدخل الشامل بعد حقوق الأقلية بمعامل 7 أضعاف عن نفس الفترة العام الماضى، مصحوبًا بنمو فى صافى أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل بنسبة 71% على أساس سنوى عن العام السابق.... قال «بهاء» إن الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة، كان له دور كبير فى عملية النمو، حيث تمثل جميع هذه العوامل الداعم القوى لإدارة الشركة من خلال جميع شركاتها التابعة على القراءة السريعة والمستدامة للمشهد الاقتصادى وبتطويع سياساتها التشغيلية، البيعية والمالية لمواكبة تلك التغيرات العديدة والسريعة أيضًا ومواكبة مختلف التحديات التى تسيطر على الأسواق والبيئة التشغيلية.

كما نجح القطاع التجارى الفترة الحالية فى تحقيق ناتج نمو 139% عن نفس الفترة العام الماضى 2023، وحقق القطاع الصناعى الفترة الحالية نموًا بنسبه 23% عن نفس الفترة العام الماضى 2023، نتيجة التوسع فى قطاع المشروعات، ونجح القطاع الخدمى فى استكمال مسيره نمو وتحقيق ناتج نمو بالغه 4 أضعاف المحقق من نفس الفترة العام الماضى من خلال الشركات التابعة، وتسعى الشركة بعد تداولها بالسوق الرئيسية مؤخرًا إلى تقديم نموذج أعمال قوى وفعال فى السوق الرئيسى كما كان حالها فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة.