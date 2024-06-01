اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻰ ﺷﺮاء واﺳﺘﺮداد وﺛﺎﺋﻖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية و4 جهات معنية خلال الأيام القليلة القادمة لقاء مع ممثلى عدد من الشركات العاملة فى مجال شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة لاستعراض النظام الآلى المتكامل الخاص بتلقى وتنفيذ العمليات على صناديق الاستثمار المفتوحة، وذلك فى إطار حرص الهيئة المستمر على تطوير قدرات الأسواق والمؤسسات العاملة وفى ضوء المتابعة والمراقبة المستمرة.

يشارك فى اللقاء قيادات البورصة المصرية، بالإضافة إلى ممثلى 40 شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية الحاصلة على التراخيص اللازمة من الهيئة لتلقى واسترداد وثائق صناديق الاستثمار، وشركات خدمات الإدارة الأعضاء بالبورصة المصرية، ومديرى صناديق الاستثمار. وذلك للاستماع لآراء وتعليقات ممثلى الشركات على النظام المالى المقرر تطبيقه عقب تحديد البورصة المصرية لتاريخ بدء تفعيله والإعلان عنه.

يأتى اللقاء فى إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى ويدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع نسب الشمول المالى من خلال العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين.