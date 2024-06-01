إيركايرو تشارك للمرة الأولى فى معرض الرياض للسياحة والسفر «RTF»

شاركت «إيركايرو» الكيان الاقتصادى التابع لوزارة الطيران فى فعاليات معرض الرياض للسياحة والسفر (RTF) فى الرياض بالمملكة العربية السعودية وتأتى هذه المشاركة كجزء من رؤية وزارة الطيران المدنى لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية فى مجالى الطيران والسياحة.

وتهدف مشاركة إيركايرو إلى التوسع والتنمية داخل الأسواق العربية والإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الطيران العالمية وكبرى شركات السياحة لتنشيط حركة الطيران من وإلى المقاصد السياحية فى مصر وتسليط الضوء على معالمها السياحية الفريدة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية فى صناعة الطيران المدنى.

وخلال فعاليات المعرض قامت إيركايرو بعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع عدد من ممثلى المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول مختلفة لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت إيركايرو عن زيادة عدد رحلاتها إلى السعودية خلال موسم الصيف إلى 109 رحلات أسبوعية، تلبيةً للحركة المتزايدة، وتعزيزاً للعلاقات السياحية والتجارية بين البلدين.. كما ستقدم الشركة تذاكر طيران كجوائز لزوار المعرض، إلى جانب تنظيم فعاليات أخرى تهدف إلى زيادة التعاون مع منظمى الرحلات ووكلاء السياحة.