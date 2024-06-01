إطلاق أول رحلة مأهولة لـ Starliner غداً

تم مرة أخرى إلغاء أول عملية إطلاق مأهولة لكبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، وهذه المرة بعد أن أصدر جهاز تسلسل الإطلاق الأرضي تعليقًا تلقائيًا قبل أقل من أربع دقائق من الإقلاع.

وكما أوضح أحد المعلقين على الإطلاق خلال البث المباشر لوكالة ناسا، فإن جهاز تسلسل الإطلاق الأرضي هو الكمبيوتر الذي يتولى العد الطرفي ويطلق الصاروخ بشكل أساسي.

وأضاف أن "سبب هذا التعليق غير معروف في الوقت الحالي". ستكون فرصة Starliner التالية للطيران غدًا في تمام الساعة 12:03 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، ولكن ما إذا كان الأمر كذلك سيعتمد على نتائج تحقيق الفريق في مشكلة اليوم.

وفي تحديث موجز، قالت وكالة ناسا إن الإطلاق قد تم إلغاؤه "بسبب عدم تحميل جهاز تسلسل الإطلاق الأرضي للكمبيوتر في التكوين التشغيلي الصحيح بعد الشروع في العد النهائي". لكن لماذا حدث هذا لا يزال غير واضح. وقالت ناسا: "يعمل فريق ULA على فهم السبب".