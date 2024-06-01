TikTok يعد نسخة أمريكية من الخوارزمية الأساسية للتطبيق

تعمل TikTok على استنساخ خوارزمية التوصيات الخاصة بها لمستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليون مستخدم، مما قد يؤدي إلى إصدار يعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم الصينية ويكون أكثر قبولا للمشرعين الأمريكيين الذين يريدون حظره، وفقا لمصادر على دراية مباشرة بالتطبيق. جهود.

إن العمل على تقسيم كود المصدر الذي طلبته شركة ByteDance الصينية الأم لـ TikTok في أواخر العام الماضي سبق مشروع قانون لفرض بيع عمليات TikTok في الولايات المتحدة والذي بدأ يكتسب زخمًا في الكونجرس هذا العام. تم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا في أبريل.

قالت المصادر، التي مُنحت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا عن تطبيق مشاركة الفيديو القصير، إنه بمجرد تقسيم الكود، يمكن أن يضع ذلك الأساس لتجريد الأصول الأمريكية، على الرغم من عدم وجود أي معلومات حالية عن ذلك التطبيق. تخطط للقيام بذلك.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها ليس لديها خطط لبيع الأصول الأمريكية وأن مثل هذه الخطوة ستكون مستحيلة.

ورفض TikTok في البداية التعليق. وبعد نشر هذه القصة، فتحت TikTok في منشور على X، علامة تبويب جديدة قالت "قصة رويترز المنشورة اليوم مضللة وغير دقيقة في الواقع"، دون تحديد ما هو غير دقيق.



نشرت TikTok أيضًا مقطعًا من الدعوى الفيدرالية: "إن" التجريد المؤهل "الذي يطالب به القانون للسماح لـ TikTok بمواصلة العمل في الولايات المتحدة هو ببساطة غير ممكن: ليس تجاريًا، وليس تقنيًا، وليس قانونيًا. وبالتأكيد ليس على 270 -الجدول الزمني الذي يقتضيه القانون."

وقال متحدث باسم رويترز: "نحن متمسكون بتقاريرنا".

ورفعت تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية في مايو، سعيًا إلى منع القانون الذي يفرض بيع التطبيق أو حظره بحلول 19 يناير. وحددت محكمة استئناف أمريكية يوم الثلاثاء جدولًا سريعًا للنظر في الطعون القانونية. للقانون الجديد.



ملايين الأسطر من التعليمات البرمجية

في الأشهر القليلة الماضية، أُمر المئات من مهندسي ByteDance وTikTok في كل من الولايات المتحدة والصين بالبدء في فصل ملايين الأسطر من التعليمات البرمجية، وغربلة خوارزمية الشركة التي تربط المستخدمين بمقاطع الفيديو حسب رغبتهم. وقال مصدران على دراية مباشرة بالمشروع لرويترز إن مهمة المهندسين هي إنشاء قاعدة تعليمات برمجية منفصلة مستقلة عن الأنظمة التي تستخدمها النسخة الصينية من TikTok من ByteDance، Douyin، مع إزالة أي معلومات مرتبطة بالمستخدمين الصينيين.