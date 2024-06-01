زيادة سعر رغيف العيش المدعم.. والأهالي" الناس غلابة وماشيين بالعافية"

شهدت مخابز العيش المدعم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت الموافق 1 يونيو لعام 2024، إقبال المواطنين والتزاحم علي صرف العيش المدعم بالسعر الجديد 5 أرغفة بجنيه، ويأتي ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء برفع سعر العيش بسبب ارتفاع تكاليفه على الدولة والتي وصلت 1.25 قرش للرغيف الواحد.

سيطرت حالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي المنوفية، بعد تطبيق زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بنسبة زيادة 300%، والذي يُعد واحدا من أهم السلع الغذائية الأساسية التي تستهلكها شريحة كبيرة من المواطنين في حياتهم اليومية غالبيتهم من محدودي الدخل وتحت خط الفقر

وقال المواطنين، إن قرار زيادة سعر العيش المدعم غير عادلاً وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها يوميًا مع الارتفاع المبالغ في أسعار كل السلع الغذائية، الأمر الذي بات يمثل خطورة عليهم ويعرضهم لأزمات مالية لزيادة الأعباء المعيشية ويضطرون للجوء لشراء الخبز السياحي بأسعار مضاعفة لعدم كفاية حصتهم بعد زيادة سعره.

زيادة سعر الرغيف صدمه وقرار غير صائب

و قالت سيدة من محافظة المنوفية، "انصدمت وزعلت بعد ما عرفت إن سعر العيش زاد وفي ناس كتير غلابة ماشيين بالعافية متقدرش على سعره وكمان حجمه صغير وأنا زوجي أرزقي وبنعيش اليوم بيومه، أنا النهاردة بجيب حصتي من العيش ب 1.75 قرش بكره هضطر أدفع 7 جنيهات عشان أخده'، مؤكدة أنهم يعتمدون على الخبز المدعم في حياتهم اليومية ولم تتوقع أن يزيد يومًا بهذا الشكل وخاصة أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عدم المساس برغيف الخبز نظرًا إلى ظروف المواطن البسيط.

وأوضحت السيدة، أقرار الحكومة بزيادة رغيف الخبز في ظل الظروف المعيشية الحالية مع ارتفاع كل أنواع السلع الأساسية واللحوم قرارًا غير صائبًا وتوقيته غير مناسب ومردوده سلبي على شريحة كبيرة من البسطاء.

وأضاف أحد المواطنين من أبناء محافظة المنوفية: “زيادة سعر رغيف العيش 15 قرشًا زيادة كبيرة تؤثر على العديد من المواطنين وخاصة محدودي الدخل والعاملين باليومية الذين يعتمدون على إطعام أسرهم منه حيث إنهم يضطرون للجوء إلى المخابز البلدية للحصول على كمية إضافية من الخبز نظرًا إلى عدم كفاية حصتهم من المدعم بعد ارتفاع سعره مما يؤثر على زيادة الأعباء المادية في معيشتهم”.

وأكد موظف، أنه يستخدم الخبز البلدي المدعم كغذاء لأفراد أسرته، وأن حصته منه بالكاد تكفي لإطعامهم، لافتًا أن المواطنين الذين يستخدمون الخبز كعلف للدواجن أو الماشية يضطرون لذلك في حال كانت جودة الخبز لا تصلح لتناوله، فيقومون بتنشيفه وبيعه للمواطنين الذين يقطنون بالمناطق الريفية، مطالبًا أصحاب المخابز الاهتمام بتحسين جودة الرغيف ومراعاة نظافته خلال عملية صنعه حتى يتمكن المواطن من استخدام بطريقة آدمية.

وصرح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، قيام الرقابة التموينية بشن حملة علي المخابز العيش المدعم لعدم التلاعب في الوزن وتحسين مستوى العيش للمواطن وتنفيذ تعليمات الوزارة.

زيادة العيش المدعم

وقال أسامه عز الدين، إن صاحب المخبز البلدى المدعم يحصل من الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين على ما يتراوح بين 13 و18 قرشًا عن كل رغيف خبز يقوم بإنتاجه، وتلك القيمة ضمن الـ1.25 جنيه تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، مؤكدًا استقرار سعر العيش الحر فى المخابز السياحية خلال الفترة المقبلة، ليُباع الرغيف وزن 80 جرامًا بـ1.5 جنيه، و«مَن يتلاعب فى جرام واحد يُعرّض نفسه للحبس.



حملات تموينية على المخابز لمتابعة رفع سعر العيش المدعم

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن سعر الدقيق مستقر خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يؤدى إلى استقرار سعر الخبز السياحى حاليًا، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تشديد عملية الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالأوزان والجودة المحددة وبالأسعار المعلنة لبيع الخبز للمواطنين مستحقى الدعم.

وأضاف عز الدين، أن تحريك سعر الرغيف أمر حتمى، خاصة أنه لم يشهد أى تغيير منذ عام 1988، ما تسبب فى مضاعفة الأعباء على الدولة وأصحاب المخابز، بالإضافة إلى عدم حصول المواطن على خبز بمواصفات جيدة، موضحًا أن الشعبة العامة ستتواصل مع هيئة السلع التموينية لتعديل نظام الصرف وفقًا للأسعار الجديدة والحصص التى سيتم الاتفاق عليها.

وأوضح أن حصة الفرد من الخبز المدعم لا تزال 5 أرغفة يوميًّا، مشيرًا إلى أن التغيير الذى حدث هو صرف حصة 3 أيام كما هو متبع بقيمة 3 جنيهات بعد رفع سعر الرغيف عند 20 قرشًا بدلًا من 75 قرشًا، التى كان يسددها وقت أن كان سعر الرغيف عند 5 قروش."