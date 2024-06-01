استادات توقع بروتوكول تعاون مع مستشفي الناس للكشف علي القلب وجمع تبرعات للأطفال

وقع المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي ، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود الخيرية " مستشفي الناس " بحضور أيمن ممدوح عباس أمين صندوق مؤسسة الجود لتوفير أماكن لجمع تبرعات بالمجان لمؤسسة الجود داخل اندية سيتي كلوب بالمحافظات الاتية: - الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – المنوفية.



كما تم الاتفاق على منح مؤسسة الجود الخيرية (مستشفى الناس) رعاية حفلات اندية سيتي كلوب بكامل الامتيازات للرعاة بالمجان.



من جانبه ، قال سيف الوزيري انه يتقدم بخالص التحية والعرفان لجميع المسئولين عن مستشفي الناس هذا الصرح الطبي المتميز الذي يعدُ مشروعاً طبياًً رائداً وفريدا من نوعه يقدم

خدمات طبية بمفهوم عصري في ظل رعاية كريمة من الادارة الرشيدة ودعمها المتواصل .

أضاف الوزيري أن إدارة مستشفي الناس حملت على عاتقها رسالة إنسانية سامية وأرست أسساً لإنطلاق مفاهيم حديثة في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأطفال في مختلف التخصصات بأعلى معايير الجودة الطبية وباختيار كفاءات طبية وإدارية متميزة لتلبي التطلعات .. ومن هذا المنطلق يشرفنا أن نوقع بروتوكول تعاون بين شركة استادات وشركة سيتي كلوب ومؤسسة الجود الخيرية (مستشفى الناس) لتوفير أماكن لجمع تبرعات بالمجان لمؤسسة الجود داخل اندية سيتي كلوب بالمحافظات الاتية: - الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – المنوفية.

تابع انه يتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل مسؤولي مستشفي الناس لرعايتهم الكريمة لهذا الصرح العظيم، موضحا أن سيتم اقامة فروع لمستشفي النيل بأندية سيتي كلوب في كل المحافظات كما سيتم اقامة عيادات مزودة بأجهزة " ايكو " للكشف علي القلب

لاكتشاف اي أمراض في القلب وكذلك للتبرع بالدم لصالح مستشفي الناس .

فيما أكد أيمن ممدوح عباس أمين صندوق مؤسسة الجود ومستشفي الناس أن الرياضة والصحة مرتبطان ببعضهما، ولابد أن يكون الإنسان بصحة جيدة لكي يمارس الرياضة .



تابع عباس انه يجب توعية الناس بأهمية الرياضة وكذلك أهمية الصحة وكيف تكون صحتي جيدة وكيف اكتشف أي أمراض مبكرا .

أضاف أن المبادرة مع شركة استادات وأندية سيتي كلوب في مختلف المحافظات لكي تصل مستشفي الناس لكل مصر ولكل الناس ونكتشف اي مشكلات في القلب مبكرا .

اختتم بأن من الممكن الان اكتشاف اي مشكلات في القلب والجنين في رحم الأم ، وسيكون هناك كشف عام علي القلوب باستمرار من خلال اندية سيتي كلوب وتجهيز الفروع باجهزة "ايكو" لعمل كشف دوري للاطمئنان علي القلب.