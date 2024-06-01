مهرجان تريبيكا السينمائي يعرض أفلام قصيرة صنعها الذكاء الاصطناعي

يعرض مهرجان تريبيكا السينمائي لأول مرة خمسة أفلام قصيرة من إنتاج الذكاء الاصطناعي، كما هو مفصل بواسطة هوليوود ريبورتر. ستستخدم الأفلام القصيرة نموذج Sora الخاص بـ OpenAI، والذي يحول مدخلات النص إلى إنشاء مقاطع فيديو. وهذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها هذا النوع من التكنولوجيا مركز الصدارة في المهرجان السينمائي الطويل الأمد.

"تريبيكا متجذرة في الاعتقاد الأساسي بأن رواية القصص تلهم التغيير. قالت جين روزنتال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Tribeca Enterprises: "يحتاج البشر إلى القصص لكي يزدهروا ويفهموا عالمنا الرائع والمكسور". من الأفضل أن يؤرخ لعالمنا الرائع والمكسور أكثر من بعض سطور التعليمات البرمجية المملوكة لشركة قامت للتو بحل فريق السلامة المخصص لها للسماح للرئيس التنفيذي سام ألتمان وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين بمراقبة كل شيء بأنفسهم؟

تم منح جميع صانعي الأفلام الذين لم يتم ذكر أسمائهم إمكانية الوصول إلى نموذج Sora، والذي لم يكن متاحًا للجمهور بعد، على الرغم من أنه يتعين عليهم اتباع شروط الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها خلال الضربات الأخيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. يقول براد لايت كاب، المدير التنفيذي للعمليات في OpenAI، إن التعليقات المقدمة من صانعي الأفلام هؤلاء سيتم استخدامها "لجعل Sora أداة أفضل لجميع المبدعين".



عندما قمنا بتغطية Sora آخر مرة، كان بإمكانه التعامل مع 60 ثانية فقط من الفيديو من خلال مطالبة واحدة. إذا كان هذا هو الحال، فإن هذه الأفلام القصيرة ستجعل عروض Quibi تبدو وكأنها فيلم وثائقي لكين بيرنز. يكافح البرنامج أيضًا مع السبب والنتيجة، حسنًا، هذا هو جوهر القصة. ومع ذلك، فإن كل هذه القيود تأتي من الأيام القديمة لشهر فبراير، وتميل هذه التكنولوجيا إلى التحرك بسرعة. كما أفترض أيضًا أنه لا توجد قاعدة ضد استخدام المطالبات لإنشاء مشاهد فردية يمكن للمخرج تجميعها معًا لتكوين قصة.

ليس لدينا وقت طويل لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا الباردة يمكنها أن تخترق قلوبنا البشرية الدافئة بدقة. سيتم عرض الأفلام القصيرة في 15 يونيو، وستكون هناك محادثة مع مختلف صانعي الأفلام مباشرة بعد ظهورها لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاتفاقيات بين OpenAI وشركات الإعلام المختلفة. أبرمت كل من Vox Media وThe Atlantic وNews Corp وDotdash Meredith وحتى Reddit صفقات مع OpenAI للسماح للشركة بتدريب نماذجها على محتواها. وفي الوقت نفسه، تبحث شركة ميتا وجوجل عن شراكات مماثلة مع استوديوهات أفلام هوليوود لتدريب عارضاتها. يبدو أننا سنحصل على مستقبل "الذكاء الاصطناعي يخلق كل شيء"، سواء أردنا ذلك أم لا.