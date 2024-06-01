Spacetop G1 كمبيوتر محمول يعمل بتقنية الواقع المعزز بدون شاشة

يعد جهاز Apple Vision Pro ثقيلًا ومن المؤكد أنه سيصبح مرساة مزعجة على وجهك إذا حاولت استخدامه لمدة يوم عمل كامل مدته ثماني ساعات. وذلك لأن كل التكنولوجيا موجودة في سماعة الرأس نفسها. تعالج شركة تدعى Sightful هذه المشكلة من خلال نظام Spacetop G1 الخاص بها. إنه كمبيوتر محمول بدون شاشة مقترن بنظارات AR ويعمل بنظام تشغيل مخصص وليس Windows. جميع الأشياء الثقيلة موجودة داخل الكمبيوتر المحمول، لذا فإن وزن النظارات، كما تعلمون، يعادل زوجًا من النظارات تقريبًا.

تطلق عليه الشركة اسم "الكمبيوتر المحمول لعصر الحوسبة المكانية"، مما يرفع قليلاً من اللغة التسويقية لشركة Apple. إنها في الأساس عبارة عن زوج من نظارات AR المخصصة من Xreal متصلة بشيء يشبه القسم السفلي من الكمبيوتر المحمول، مع لوحة مفاتيح ولوحة التتبع. يقول Sightful إن هذا يسمح بشاشة افتراضية بحجم 100 بوصة تطفو فوق العالم الحقيقي. يسبق الجهاز بالفعل جهاز Vision Pro، حيث تم إصداره قبل عام واحد كمنتج للوصول المبكر، على الرغم من أنه متاح الآن للطلب المسبق للجميع.



أما بالنسبة للأجهزة، فلن تحطم أي أرقام قياسية في السرعة. يأتي جهاز Spacetop G1 مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon QCS8550، والذي يوجد عادةً في الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين. المواصفات جيدة، إلى حد ما، خاصة عند النظر في تركيز المنتج على العمل وليس اللعب.

تشتمل النظارات على زوج من شاشات OLED بدقة 1920 × 1080 مع معدلات تحديث 90 هرتز، ومجال رؤية 50 درجة و42 PPD (بكسل لكل درجة)، مع دعم العدسات الطبية المخصصة. وهي تشمل أيضًا نظام مكبرات الصوت ذات الأذن المفتوحة بقدرة 6 وات من Xreal. لقد استخدمت نظارات Xreal من قبل وهي جيدة، ولكن هذا الوعد بشاشة افتراضية بحجم 100 بوصة يعوقه بشدة مجال الرؤية السيئ.

يمكنك تخطي الشاشة الافتراضية بالكامل. يحتوي الجهاز على منفذي USB-C، اللذين يتصلان بالأجهزة الطرفية مثل الشاشات المستقلة. وهذا يستدعي سيناريو حالة استخدام فريدًا. يمكنك العمل باستخدام شاشة حقيقية أثناء تواجدك في المكتب ثم مواصلة العمل بإعداد كامل أثناء وجودك على متن طائرة أو شيء من هذا القبيل. سيكون ذلك أمرًا رائعًا بالنسبة لمدمني العمل هناك.



وتعزز خيارات الاتصال اللاسلكي هذه الفكرة، حيث يدعم G1 شبكات WiFi 7 وBluetooth 5.3 وبطاقات SIM و5G و4G. ومع ذلك، ستنفد البطارية بعد ثماني ساعات فقط، لذا قد تكون الرحلات الداخلية هي أفضل رهان هنا.



يأتي النظام أيضًا مزودًا بنظام تشغيل خاص للاستفادة من إمكانيات الواقع المعزز. إنه مبني على نظام ChromiumOS وهو مصمم للتنقل عبر مجموعة مختارة من الإيماءات. لقد اختبر المختبرون نظام التشغيل من خلال تسميته "يشبه Android"، ونظرًا لكونه برنامجًا مخصصًا، فإنه لا يقدم الدعم لكل تطبيق موجود. ومع ذلك، فهو يعمل بشكل جيد مع مجموعة برامج الإنتاجية الكاملة من Google. أخيرًا، يأتي هاتف G1 مزودًا بكاميرا مدمجة بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو.

قد يفتقر الكمبيوتر المحمول Spacetop G1 إلى شاشة فعلية، ولكن سعره كما لو أنه يحتوي على أفضل شاشة OLED موجودة. يكلف 1900 دولار. يمكنك الحصول على جهاز MacBook Air جديد فاخر أو جهاز كمبيوتر Copilot+ وزوج من نظارات الواقع المعزز مقابل حوالي 1400 دولار. مجرد شيء للتفكير.