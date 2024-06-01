Twitch تزيل أعضاء مجلسها الاستشاري للسلامة

قامت Twitch بالتعاقد مع خبراء التنمر عبر الإنترنت وباحثي الويب وأعضاء المجتمع في عام 2020 لتشكيل المجلس الاستشاري للسلامة. تم تشكيل مجلس المراجعة لمساعدته في صياغة سياسات جديدة، وتطوير المنتجات التي تعمل على تحسين السلامة وحماية مصالح الفئات المهمشة. الآن، ذكرت CNBC أن موقع البث المباشر قد أنهى جميع أعضاء المجلس. وبحسب ما ورد، دعا Twitch الأعضاء التسعة إلى اجتماع في 6 مايو لإعلامهم بأن عقودهم الحالية ستنتهي في 31 مايو وأنهم لن يحصلوا على رواتبهم عن النصف الثاني من عام 2024.

ويضم أعضاء المجلس الاستشاري للسلامة الدكتور سمير هندوجا، المدير المشارك لمركز أبحاث التنمر عبر الإنترنت، والدكتور ت. تايلور، المؤسس المشارك ومدير AnyKey، وهي منظمة تدعو إلى الشمول والتنوع في ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية. هناك أيضًا إيما لانسو، مديرة مشروع التعبير الحر لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا.

وفي رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الأعضاء، ورد أن Twitch أخبرتهم أنه من الآن فصاعدا، "سيتكون المجلس الاستشاري للسلامة في المقام الأول من الأفراد الذين يعملون كسفراء Twitch". لم تذكر شركة أمازون التابعة أي أسماء، لكنها تصف سفرائها بأنهم أشخاص "يساهمون بشكل إيجابي في مجتمع Twitch - بدءًا من كونهم قدوة لمجتمعهم، إلى إنشاء أنواع محتوى جديدة، إلى الحصول على قصص ملهمة تعمل على تمكين من حولهم. "

في بيان تم إرساله إلى The Verge، قالت إليزابيث باسبي، مديرة اتصالات الثقة والسلامة في Twitch، إن أعضاء المجلس الجدد "سيقدمون [الموقع] وجهات نظر جديدة ومتنوعة" بعد العمل مع نفس الأعضاء الأساسيين لسنوات. وأضاف بازبي: "نحن متحمسون للعمل مع سفراء Twitch العالميين لدينا، وجميعهم نشطون على Twitch، ويعرفون أعمالنا المتعلقة بالسلامة بشكل مباشر، ولديهم مجموعة من الخبرات يمكنهم الاستفادة منها".

ومن غير الواضح ما إذا كان السفراء الذين سيحلون محل أعضاء المجلس الحاليين سيحصلون على رواتبهم أم أنه من المتوقع أن يقدموا مساعدتهم للشركة مجانًا. إذا كان الأمر الأخير، فقد يكون هذا التطور بمثابة إجراء لخفض التكاليف: فقد حصل الأعضاء المنتهية ولايتهم على ما يتراوح بين 10000 دولار و 20000 دولار سنويًا، حسبما تقول CNBC. وفي شهر يناير الماضي، قامت Twitch أيضًا بتسريح 35 بالمائة من قوتها العاملة من أجل "خفض التكاليف" و"بناء أعمال أكثر استدامة". وفي الشهر نفسه، خفضت أيضًا مقدار ما يجنيه مقدمو البث من كل اشتراك في Twitch Prime ينشئونه أيضًا.