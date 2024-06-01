ختام بطولة منطقة القاهره للخماسي الحديث بنادي الرحاب

إختتمت مساء أمس الجمعة، بطولة منطقة القاهره للخماسي الحديث برئاسة الدكتور عرفه محمود و التي إستضافها نادي الرحاب.

وبدأت فعاليات البطولة في الساعه الخامسه مساء، بناء على قرار من مجلس إدارة المنطقة تجنبا لتعرض اللاعبين للإصابة بسبب حرارة ارتفاع درجات الحرارة.

تأتي البطوله ضمن خطة الإتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان الذي وجه بضرورة الإهتمام ببطولات المناطق و أفرع الإتحاد المختلفه في القاهره و المحافظات لزيادة أعداد المشاركين و انتشار اللعبه في جميع المحافظات

وكشف أحمد فتحي مدير المنطقة أن البطوله شارك فيها حوالي 700 لاعب و لاعبه يمثلون ٢٠ نادي من أندية القاهره الكبري .

و أكد الدكتور عرفه محمود رئيس المنطقه على أهمية البطوله كونها أحد بطولات الرانك لمنطقة القاهره و التي يحدد منها اللاعبين الأوائل لإختيارهم للمشاركه في بطولة العالم التي تقام نهاية العام الحالي بمدينة بور سعيد على نفقة منطق القاهره دعما منها للاعبين المميزين و حرصا منها علي إستمرار تميزهم و تفوقهم في اللعبه و تحقيق المراكز الأولي بصوره دائمة.

وفي ختام المنافسات قام بتسليم الجوائز على أوائل اللاعبين و الفرق الفائزة بالبطولة كل من الدكتور عرفة محمود رئيس مجلس ادارة المنطقه ، والدكتور محمد ممدوح مدير عام نادي الرحاب ، و احمد فتحي مدير المنطقه ، و العميد الدكتورة خالد سمير.