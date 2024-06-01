أحمد فتوح يتحدث عن أزمة اتهامه بتعاطي المخدرات

تحدث أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الأزمة التي تعرض لها في وقت سابق بعدما اتهمه مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتعاطي المخدرات.

وقال أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية "حدث سوء تفاهم، وقتها أنا تشاجرت مع عبد الله جمعة وأنا عصبي جدًا، وتركت المعسكر ورحلت، وهذه كارثة وأعترف، المستشار مرتضى منصور علم بالأمر وأنا أغلقت هاتفي، وطلب مني الحضور وتصالحنا وخضعت للعينة والأمر انتهى".

وأضاف لاعب الزمالك "حزنت بالتأكيد مما حدث، والموضوع أثر عليّ نفسيًا، ووقتها لم يعرف أحد طريقة الوصول لي، كنت في المنزل وأغلق هاتفي وأنتظر نتيجة العينة، وقلت إنني لن أذهب إلى النادي إلا بعد نتيجة الاختبار".

وواصل اللاعب حديثه "كنت منزعجًا مما تردد، ومرتضى منصور بعدها قال لي أنا فهمت خطأ والموضوع انتهى، وأخذت وقتًا ذهنيًا لكي أعود للملعب، وظللت 20 يومًا في البيت وأنا أشعر بالضيق وكنت أنتظر أن ترد كرامتي على صفحات التواصل الاجتماعي، جماهير الزمالك وقفت بجانبي، وآخرين كانوا يسخرون مني، كنت أنتظر حتى تظهر نتيجة العينة وبعدها أعود".