رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة يحترم المجتمع الذي دمره الانهيار الأرضي

أعرب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، يوم الجمعة، 31 مايو، عن احترامه للأشخاص الذين قتلوا في الانهيار الأرضي المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي

ارتدى الناجون الطين على وجوههم كعلامة حداد خارجية.

وزار جيمس مارابي منطقة الكارثة في مقاطعة إنغا في شمال البلاد النائي، و يجري تسريع أعمال الإغاثة لمساعدتهم وانتشال الجثث.

سنبذل قصارى جهدنا لتسريع العمل وضمان دخول أعمال الإغاثة. من التقارير التي تلقيناها ، حول التقارير الهندسية أو الزلزالية ، لا تزال الأرض تتحرك .

قال مارابي:"المكان غير مستقر بعض الشيء هذا هو السبب في أن العمل مع الآلات لم يتحرك في حالة حدوث انهيار أرضي آخر ، ".

وتأتي زيارته في الوقت الذي لا يزال فيه عدم اليقين يكتنف عدد القتلى.

وتقدر الحكومة عدد القتلى بأكثر من 2000 بينما يقول أعضاء مجالس المحافظات المحلية إن الرقم الحقيقي أقرب إلى 160.

وكان الجيش يتوقع أن يكون هناك ما يصل إلى 10 حفارات وجرافات في مكان الحادث هذا الأسبوع لمساعدة القرويين الذين استخدموا البستوني والأدوات الزراعية لانتشال الجثث بشق الأنفس من تحت الأنقاض لكنهم عثروا حتى الآن على سبعة فقط.

كما يتم تنفيذ أعمال الطاقة الحرارية الأرضية بسبب مخاوف من أن الأرض غير مستقرة ويمكن أن تكون عرضة لمزيد من الانهيارات الأرضية.

الدولة الجزيرة هي جزء من عوالم الكومنولث. لذلك ، فإن رئيس الدولة هو العاهل البريطاني تشارلز الثالث.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة بابوا غينيا الجديدة في مواجهة تداعيات الانهيار الأرضي الهائل الذي دمر قرية نائية في شمال البلاد.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم السبت: "شعرت بالحزن الشديد بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة صلواتنا مع جميع العائلات المتضررة من هذه المأساة ".

وأضاف:"لقد وجهت إدارتي بالبقاء على اتصال وثيق مع شركائنا في بابوا غينيا الجديدة وهم يقودون جهود الإنقاذ والإنعاش. نحن على استعداد للمساعدة".

وتابع بايدن قائلا :"وسط هذه المأساة المظلمة، سنواصل التنسيق مع بابوا غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا وشركائنا في المجموعة الرباعية لضمان أننا نفي بالتزامنا بالشراكة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

واختتم البيان بالقول: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب بابوا غينيا الجديدة – شريكنا وصديقنا الوثيق – اليوم ودائمًا".

وكانت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال البلاد.

ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي، حوالي الساعة الثالثة صباح أمس الجمعة.

بلينكن يؤكد الحاجة الملحة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح فى أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم السبت إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفى مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة فى غزة وتهدئة التوترات فى الضفة الغربية، وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية فى جميع أنحاء غزة.

وناقش بلينكن أحدث الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ومنع الصراع من التوسع فى جميع أنحاء المنطقة، مجددا موقف الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن العملية العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.