الأردن يعلن استضافة مؤتمر دولي طارئ للاستجابة الإنسانية لغزة في 11 يونيو

أعلنت دولة الأردن استضافة مؤتمر دولي طارئ للاستجابة الإنسانية لغزة في 11 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قناة إسرائيلية: نريد إقامة مستوطنات يهودية في غزة





وفي إطار آخر، ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هناك الكثيرين من الإسرائيليين يرغبون في إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة.

ونقلت "القناة الـ14" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن والدة جندي إسرائيلي سقط في الحرب على غزة، أنه في حال عدم وجود سيطرة إسرائيلية على القطاع ستعود الأمور إلى سابق عهدها.

وشددت والدة الجندي الإسرائيلي القتيل، ماعوز بنيغشتاين، أنه في حال عدم بناء مستوطنات يهودية في غزة وسيطرة الجيش على القطاع، فإن الأمور ستعود إلى سابق عهدها، مضيفةً أن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يرغبون في بناء مثل هذه المستوطنات في غزة.

وفي السياق نفسه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، إن الحركة أبلغت الوسطاء مجددا بأنها لن تتنازل عن مطالبها في المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع إسرائيل.

وحسب وكالة "صفا"، جاء ذلك في كلمة له عبر تقنية الفيديو، أمام مؤتمر في بيروت، اليوم الجمعة، وأضاف هنية: "بخصوص ما يقال عن موقف إسرائيلي جديد من صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، نؤكد لكم أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها".

وأوضح: "من بين هذه المطالب الوقف الدائم للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وإعادة إعماره".

واتهم هنية إسرائيل باستخدام المفاوضات "غطاء" لمواصلة هجماتها على غزة ورفض الاستجابة لمطالب "حماس".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعًا متدهورة للغاية.