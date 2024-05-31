تحت شعار "دوري أحلام أولادنا".. تنفيذ المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" بكفر الشيخ

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي “ها أنا أحقق ذاتي في جميع محافظات الجمهورية” وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن ضمن آليات تنفيذ المشروع في هذا العام، تم تنفيذ دوري خماسي لكرة القدم تحت شعار "دوري أحلام أولادنا" في محافظة كفر الشيخ بمعسكر بلطيم. وقد أقيم الدوري في الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو، بمشاركة 260 مشاركًا، حيث تم توزيع الجوائز على جميع المشاركين.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تعزيز الشباب وتطويرهم من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية في محافظات الجمهورية.

واضاف صبحي بان يعتبر الدوري الخماسي لكرة القدم في كفر الشيخ أحد النشاطات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.



شهدت المباريات منافسة قوية ومستوى رفيع من المهارة والتفاعل الجماعي بين الفرق المشاركة. وقد تم تكريم جميع اللاعبين والفرق المشاركة وتوزيع الجوائز عليهم كاعتراف بجهودهم وتفوقهم في المنافسة.

يعكس تنفيذ هذا الدوري الخماسي روح العمل الجماعي والتفاعل الإيجابي بين الشباب، ويشجعهم على ممارسة النشاط البدني والرياضة كوسيلة لتحقيق تنمية شاملة للذات. إن توفير الفرص الرياضية للشباب في جميع أنحاء البلاد يساهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وتنمية مهارات الشباب وقدراتهم.

تأتي مبادرة تنفيذ المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي في جميع محافظات الجمهورية" ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بتطوير الشباب وتوفير الفرص الملائمة لهم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في بناء مستقبل مشرق للوطن.



