هل يتغير وزن الرغيف وحصة الفرد من الخبز اليومية ؟

بعد رفع الأسعار إلى ٢٠ قرشًا للرغيف

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024، بشأن منظومة الخبز المدعم والتي سيتم العمل بها بدء من غد السبت 1 يونيو 2024 .

نص التوجيه الوزاري في مادته الأولى على استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة وهى 5 أرغفة للفرد المدرج على البطاقات التموينية وبذات الأوزان المقررة وهى 90 جراماً للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو الآتي:



20 قرشاً للرغيف زنة 90 جرامًا وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020 للخبز ماو – ملدن – مجر.

30 جنيها سعر بيع عبوة 10 كيلو جرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهرياً.

وأوضحت المادة الثانية أنه بالنسبة للمخابز البلدية للقطاعي العام والخاص تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.

كما نص التوجيه الوزاري على قيام الهيئة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز ماو طري- ملدن لسدادها لصاحب المخبز على حسابة المفتوح بإحد البنوك عن مبيعات كل رغيف النظام.

وتقوم شركة البطاقات الذكية سمارت بتحديد اجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول السابق، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنا إجمالي المبالغ مستحقة السداد لصالح الهيئة عن كل مخبز على حدة.

ويقوم المخبز بالتأكد من إيداعها في حسابه يوميًا، كما تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز أسبوعيا وإبلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل، ويستمر صرف حافز توفير الخبز "نقاط الخبز " عن الكميات التي تم توفرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017



وفيما يتعلق بصرف دقيق المستودعات للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، أكدت الوزارة استمرار التوزيع والصرف طبقا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 بذات الحصص المقررة 10 كيلوجرامات للفرد المدرج تموينيًا بسعر 30 جنيها لحصة الفرد.

ويقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريًا بسعر 2800 جنيهًا للطن تسليم المطحن، على أن يقوم بصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كيلوجرامات عن حصة الفرد.

و يتم تسوية دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل الواردة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 وكذا صرف حافز توفير دقيق المستودعات عن الكميات التي لم يتم صرفها من قبل المواطنين وفقًا لذلك.