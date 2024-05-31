لأعياد الميلاد| حضري ميني تشيز كيك بالتوت

ميني تشيز كيك بالتوت من الحلويات اللذيذة، التي يمكنك إعدادها في أعياد الميلاد، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالقرفة.

ميني تشيز كيك

طريقة عمل ميني تشيز كيك بالتوت

المقادير

- القاعــدة :

بسكويت دايجستف : كوب (مطحون)

الزبدة : ثلاث أرباع قالب

السكر البني : ملعقة كبيرة

القرفة : ملعقة صغيرة (الدارسين)

- للزينة :

كريمة : ثلاث أرباع الكوب (كريمة لكتوفيل / باردة جداً)

سكر البودرة : ملعقة كبيرة

- جبنة فيلادلفيا : 2 باكيت (كريمة الجبن)

- البيض : 2 حبة

- حليب : علبتين (محلى)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : ملعقة كبيرة





طريقة تحضير ميني تشيز كيك

كريمة الجبن: اضربي الفيلادلفيا في الخلاط حتى تكون ناعمة، وبعدها أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى على سرعة بطيئة، ثم أضيفي باقي المقادير مع استمرار الخلط.

القاعـدة: ذوبي الزبدة على النار، ثم أضيفي باقي المقادير، واخلطيها جيداً.

وزعي طبقة الدايجستف في قواعد ورق «الكب كيك» الصغيرة مع الضغط عليها.

صبي كريمة الجبن بالتساوي على طبقة الدايجستف، واخبزيها في فرن حار على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة، أو حتى تشقر أطرافها.

أخرجيها من الفرن، واتركيها لتبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم زينيها بالكريمة وبحبات التوت الطازج، وبرديها في الثلاجة إلى حين تقديمها.

لتحضير الزينة: اخلطي المكونات بالخلاط على سرعة بطيئة لمدة 3-5 دقائق، ثم زيدي السرعة حتى يتضاعف حجمها.



فوائد تناول التوت

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول التوت بكافة ألوانه في تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة من الأمراض المختلفة، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة والمواد النشطة النباتية الموجودة فيه.

يخفض مستويات السكر لمرضى السكري

تعتبر هذه من أهم فوائد التوت الأبيض، حيث يحتوي هذا النوع من التوت على مواد كيميائية تجعله يعمل كالأدوية المستخدمة من قبل مريض مرض السكري من النوع الثاني.

تناول التوت الأبيض يعمل على إبطاء عملية تحليل وتكسير السكريات في الأمعاء، وذلك ليتم امتصاصها بشكل بطيء من قبل الدورة الدموية، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في معدلها الطبيعي أو المقبول.

يقي من أمراض العين

الحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر، بفضل مستوياته العالية من مضادات الأكسدة الصحية، خاصة الزياكسانثين.

تعزيز المناعة

يقوم التوت بدعم الجهاز المناعي، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة ذات الخصائص المعززة للمناعة وقدرتها على محاربة الجذور الحرة والالتهابات.